拜登國情咨文稱「非法移民」 民調：6成民眾認適當

無證移民翻越美墨邊牆進入美國，跌下受傷的時有所聞，但半數美國人認為，這種受傷只能怪自己。(路透)

拜登 總統本月7日在國情咨文演講中提到喬治亞大學(UGA)校園被殺害的22歲護理系學生萊利(Laken Riley)時，稱她被「非法移民 」殺害，此用詞被左派人士激烈抨擊，拜登演講後也改口說應稱兇手為「無證」(undocumented)而不是「非法」。然而根據每日郵報(Dailymail)的最新民調 ，高達六成民眾完全接受「非法」一詞；另一民調則顯示半數民眾認為移民若在穿越邊境時受傷，是他們自找的。

每日郵報與民調機構J.L.Partners今年線上調查1000名潛在選民，發現六成的人認為拜登用詞合適、三成反對，10%回答不知道。此外，54%受訪者認為拜登不該事後反悔、30%認為收回用詞是正確的，15%表示不知道。

對於「非法移民」是否恰當的觀點不意外地與政黨傾向相符，壓倒性的81%共和黨選民認為用詞合適，48%民主黨人認為不妥當。值得注意的是大多數獨立選民(62%)認為拜登措詞很好，只有26%表示不合適。

J.L.Partners共同創辦人強生(James Johnson)表示拜登即興講話時表現最好，這也是他2020年初選擊敗喜萊莉(Hillary Clinton)的原因之一。「此民調結果不僅表明拜登不應該改變立場，而且還顯示民主黨選民/自由派人士與中間選民的巨大脫節。」

而自從川普政府開始用30英尺高的鋼製護柱屏障取代部分不到20英尺高的隔離牆以阻止非法越境以來，試圖翻越分隔墨西哥和美國的隔離牆時受傷的移民人數顯著增加。

新聞周刊(Newsweek)針對1500名選民調查發現，49%認為如果移民在穿越邊境時受傷，他們自己應承擔最大責任；17%認為聯邦政府負最大責任，13%則歸咎於德州和亞利桑納州等邊境州政府。只有7%認為應由墨西哥政府負責，14%表示不知道。此外，65%認為美國面臨移民危機，58%不認為美國目前控制美墨邊境，54%表示他們支持南部建造邊境隔離牆。