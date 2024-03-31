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企業主大反彈 多州「電子查核」法案卡關

編譯潘勛／綜合30日電
佛州法律規定，私人企業雇用員工前，必須透過e-Verify系統查核雇員是否可在美國合法工作。(美聯社)
佛州法律規定，私人企業雇用員工前，必須透過e-Verify系統查核雇員是否可在美國合法工作。(美聯社)

共和黨各州州議員想嚇阻移民非法入境，方法是在州方推動「電子查核」(E-Verify)法案，要求雇主使用來查核雇員的移民身分，但企業主們大反彈，表示要找到並雇用對的工人已經很吃力，不該要求他們同時擔任移民警察。

華爾街日報(WSJ)30日報導，亞利桑納、愛阿華、西維吉尼亞三州州議會都有法案，規定要多多動用聯邦電子查核系統，檢查擬雇人員的移民地位合不合法；法案都由州議會共和黨控制的參眾議會之一過關，但無法移送到另一個議會，大致是因為企業團體遊說阻擋。

企業利益一般與共和黨一致，但是就使用電子查核一事意見齟齬；「亞利桑納西語裔商會」(Arizona Hispanic Chamber of Commerce)執行長莫妮卡‧維拉羅布斯(Monica Villalobos)表示，這種負擔要加在小企業上頭真是邪惡。

各州共和黨人指責拜登政府面對創紀錄的非法移民越境卻毫無作為，所以想自行立法因應，想增加或翻修電子查核強制規定，要求雇主們去做，但都卡關無法推動。

德州立有州法，授權州方及地方執法單位得逮捕及遞解非法入境美國的人，其他共和黨主政州表示有意效法，結果在法院被束縛住。拜登政府及民權團體主張，憲法規定只有聯邦政府才能巡邏邊界。

提出電子查核法案的共和黨人表示很沮喪；法院認證各州得用來嚇阻非法移民的工具很少，電子查核是其中之一，但居然無法由他們自己政黨控制的州議會通過。亞利桑納州的最初強制規定，適足以充當測試案例，供聯邦法院評估，也獲法官批可。

亞利桑納州眾議會議長托馬(Ben Toma)表示，本案已交付司法，判為合憲；他的本意可不是要讓做生意在州內變難，而是要確保至少盡可能做到公平。

電子查核系統創設於27年前，使用社會安全號碼或其他資訊，確保聯邦擬雇用人員、包商，都是合法授權能在美國工作的。有十個州要求民間公司要使用它，但很多州都替小企業或獨立包商設有排除條款。

提倡要加重執法的人士表示，那些排除條款、執法不痛不癢，讓非法入境移民要在美國找到工作太過輕鬆，等於吸引他們來美。

非法移民 共和黨 非法入境

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