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中國無證客湧關島 非法居留華男駕車闖加州軍事基地

編譯俞仲慈／綜合30日電
一名中國無證客闖進南加州一座陸戰隊基地被逮捕。(取自邊境巡邏隊X平台)
一名中國無證客闖進南加州一座陸戰隊基地被逮捕。(取自邊境巡邏隊X平台)

關島是美國在第二島鏈的重要戰略據點，有超過2萬名駐軍，近來傳出有大量中國無證移民湧入，引發國會議員關切；美中關係緊張之際，加州有一名中國無證客駕車闖入美軍基地遭到調查。

據每日郵報(Daily Mail)報導，自2022年以來，關島當局接獲118起「中國公民非法或試圖非法入境」通報，2022年最高有85人；2023年減至27人；2024年至今有6人。

2019年拜登政府開放中國公民免簽赴北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)旅遊14天，每日郵報報導指稱有大批中國遊客從當地租船前往關島，企圖蒐集美軍基地的敏感資料。

大批中國無證客闖進關島，引起國會議員重視。圖為關島海軍基地。(路透)
大批中國無證客闖進關島，引起國會議員重視。圖為關島海軍基地。(路透)

田納西州共和黨籍聯邦眾議員兼眾院國土安全委員會(Homeland Security)主席格林(Mark Green)指出：「中國共產黨向來擅長鑽地圖上每個漏洞，他們在關島所作所為肯定也不例外。」

格林指責拜登政府讓中共「察覺弱點」並善加利用；他說：「我們不僅要注意從西南邊境偷渡的中國公民人數不斷增加，對於關島發生的事也同樣需要注意。」

國會參院軍事委員會委員、愛荷華州共和黨籍聯邦參議員恩斯特(Joni Ernst)先前也曾指控簽證漏洞讓中國間諜有機可趁。他說：「我們正在努力堵住漏洞，我認為這樣做非常、非常重要。」

另外，福斯新聞網(Fox News)報導指出，27日一名中國公民未持有效身分證，企圖駕車闖入加州29棵棕櫚市(Twentynine Palms)海軍陸戰隊空地作戰中心(Marine Corps Air Ground Combat Center)而遭到逮捕，海軍陸戰隊發言人證實：「儘管維安人員要求他離開，但未經授權的該名男子仍闖入基地，軍方執法人員獲報後將他拘留。」

經過海關和邊境保護局(CBP)調查，確認該男子是非法居留美國的中國無證客，艾爾仙楚區(El Centro Sector)邊境巡邏隊(Border Patrol)隊長博維諾(Gregory Bovino)在社群平台X發文表示：「針對該男子行為背後的目的與意圖正在調查當中。」

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