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兆彩11.3億頭獎 新澤西州幸運兒自行選號、一票獨中

特派員黃惠玲／綜合報導
26日開獎的兆彩，由新州一名幸運者一票獨得11億多元彩金。(美聯社)
26日開獎的兆彩，由新州一名幸運者一票獨得11億多元彩金。(美聯社)

頭獎彩金高達11億3000萬元的兆彩(Mega Millions)獎劵，26日在新澤西州蒙茅斯郡(Monmouth County)海王星鎮(Neptune Township)的酒莊ShopRite Liquor售出，據指出，這張中獎彩券不是電腦選號，而是中獎者自行選出的號碼，中獎者只買了這一張彩券。勁球獎也於27日晚間開出，獎金為8億6500萬元。

獎金逾11億的兆彩中獎號碼為7、11、22、29、38，特別號為4。

新州彩券部門執行董事凱利(James A. Carey Jr.)在ShopRite Liquor舉行記者會表示，這是新州有史以來中到的最高額彩券獎金，新州已經累計中過28次兆彩大獎，這次的獎金也是兆彩史上第五高，如包括勁球(Powerball) 在內則是史上第八高。

他並在現場致贈給售出上述彩券的零售店一張3萬元的獎金支票。

新州彩券的私人營運商「北極星新州樂透集團」的沛爾洛(Adam Perlow)說，中獎的彩券不是電腦選號，而是買家自己選擇的號碼。

不過，雖然該張彩券在新州售出，但不代表中獎者是新州居民。

究竟是那個幸運兒一夜致富？或許公眾永遠都不會知道，因為根據新州彩票官網的說法，該州中獎者可以保持匿名，凱利補充說，根據「公開公共紀錄法」(Open Public Records Act)，不允許查閱中獎者名字。

如果中了這次兆彩的前五個號碼，可以獲得100萬元彩金，共有13州都賣出中前五碼的兆彩獎劵，其中有一張彩券為「乘數」(megaaplier)，即購買時選擇彩票中獎獲得倍數獎金，這張則可拿到200萬元彩金。

售出上述百萬獎金的州，包括加州、科羅拉多州、佛州、喬治亞州、伊利諾州、印第安納州、密西根州、紐約州、俄亥俄州。

新的兆彩億萬富翁，扣掉各種稅金、費用後，估計可以拿到5億3750萬元現金。

另一個樂透「勁球」(Powerball)，獎金也累計高達8億6500萬元，勁球號碼在27日開出，如有幸運者中獎，可拿到現金4億1600萬元。

史上最高的勁球頭獎獎金為20億4000萬元，由2022年在加州賣出的一張彩券獨得。

史上最高的兆彩頭獎為16億200萬元，去年在佛州開出。

要贏得勁球頭獎的機率約為2.922億分之一；兆彩約為3.026億分之一。

新州 勁球 加州

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