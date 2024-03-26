我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

百年首見 好萊塢中國戲院開賣港點

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

美棄權 聯合國安理會通過決議促以哈立即停火

編譯莊瑞萌／綜合25日電
聯合國安理會25日通過決議要求以色列在加薩地區立即停火，美國駐聯合國代表托馬斯─格林菲爾德(前中)投下棄權，沒有動用否決權。(美聯社)
聯合國安理會25日通過決議要求以色列在加薩地區立即停火，美國駐聯合國代表托馬斯─格林菲爾德(前中)投下棄權，沒有動用否決權。(美聯社)

聯合國安理會25日通過決議案，要求以色列與哈瑪斯在加薩的戰事停火，但投票時美國棄權，沒有動用否決權，導致該決議通過，引發以色列不滿，取消當天國防高官代表團既定的訪美行程。

這次投票結果14票贊成，無人反對，1票棄權，決議要求雙方在齋戒月(Ramadan)期間立即停火並立即釋放所有人質。兩天前，美國曾提出一項要求停火並附帶要求釋放人質的決議案，不過，遭到俄羅斯與中國否決。

聯合國祕書長古特瑞斯(Antonio Guterres)針對這項最新決議案表示，「這項決議案必須執行，否則不能原諒。」穆斯林齋戒月是從3月10日開始到4月9日結束，因此，停火令屬於暫時性，僅為期數週，不過，仍可能帶來永久停火。

安全理事會的決議不同於聯合國大會的決議案，具有法律約束力，但技術上仍可以被忽略。由於這次投票美國棄權，可能會激怒以色列，以色列在交戰期間一直依賴安理會的盟友保護自己，美國過去則曾否決另外三項呼籲停火的決議。

不過，由於這次決議案並未譴責哈瑪斯在去年10月7日的行為，美國駐聯合國大使托馬斯–格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)表示不贊同，但她「完全支持」措施中的其他重要目標，因此決定棄權；她也認為「要達到真正且持久和平」的唯一途徑就是釋放所有人質，而且決議支持這一點。

美聯社報導，投票後，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)已取消派遣代表團到美國的決定，對於內唐亞胡的決定，白宮發言人柯比(John Kirby)表示「遺憾」，但仍重申美方的加薩政策並未改變。他說，「我們一直支持停火作為人質協議的一部分，人質協議是藉此形成的。」

以色列駐聯合國大使爾登(Gilad Erdan)則抨擊決議案並未譴責哈瑪斯，「這項決議案不願譴責10月7日大屠殺行為，令人不齒。」巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾(Riyad Mansour)則表示，這項決議履行了道德義務，採取措施停止戰爭。

聯合國 以色列 投票

上一則

租霸橫行／他和家人簽租約上鎖裝攝像頭 妙招趕人暴紅

下一則

大谷首發聲否認涉賭 斥水原說謊「一直從我帳戶竊取錢財」

延伸閱讀

安理會通過加薩停火決議 以色列防長：哈瑪斯先放人質

安理會通過加薩停火決議 以色列防長：哈瑪斯先放人質
聯合國安理會通過決議 要求以哈立即停火、釋放人質

聯合國安理會通過決議 要求以哈立即停火、釋放人質
以色列：正在加薩2家醫院周圍與哈瑪斯交戰

以色列：正在加薩2家醫院周圍與哈瑪斯交戰
美提案遭中俄擋下後 安理會將表決最新加薩停火決議案

美提案遭中俄擋下後 安理會將表決最新加薩停火決議案

熱門新聞

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）透過BBC預錄的影片表示自己確診癌症。（取自BBC官網）

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

2024-03-22 14:20
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55
受害房東維特爾斯是俄羅斯裔移民，根據社群平台上的自我介紹，她生前從事市場營銷方面的工作。(LikedIn)

紐約女房東遇租霸 頭遭重擊死 屍丟衣櫃 2嫌逃逸

2024-03-22 02:29
今年2月威廉王子（左）沒有出席教父、希臘末代國王康斯坦丁的追悼會，外界都不清楚原因，現推測應該就是得知凱特罹癌。（路透）

缺席教父追悼會 威廉第一時間知道凱特罹癌？

2024-03-23 02:28
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍