美棄權 聯合國安理會通過決議促以哈立即停火

聯合國安理會25日通過決議要求以色列在加薩地區立即停火，美國駐聯合國代表托馬斯─格林菲爾德(前中)投下棄權，沒有動用否決權。(美聯社)

聯合國 安理會25日通過決議案，要求以色列 與哈瑪斯在加薩的戰事停火，但投票 時美國棄權，沒有動用否決權，導致該決議通過，引發以色列不滿，取消當天國防高官代表團既定的訪美行程。

這次投票結果14票贊成，無人反對，1票棄權，決議要求雙方在齋戒月(Ramadan)期間立即停火並立即釋放所有人質。兩天前，美國曾提出一項要求停火並附帶要求釋放人質的決議案，不過，遭到俄羅斯與中國否決。

聯合國祕書長古特瑞斯(Antonio Guterres)針對這項最新決議案表示，「這項決議案必須執行，否則不能原諒。」穆斯林齋戒月是從3月10日開始到4月9日結束，因此，停火令屬於暫時性，僅為期數週，不過，仍可能帶來永久停火。

安全理事會的決議不同於聯合國大會的決議案，具有法律約束力，但技術上仍可以被忽略。由於這次投票美國棄權，可能會激怒以色列，以色列在交戰期間一直依賴安理會的盟友保護自己，美國過去則曾否決另外三項呼籲停火的決議。

不過，由於這次決議案並未譴責哈瑪斯在去年10月7日的行為，美國駐聯合國大使托馬斯–格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)表示不贊同，但她「完全支持」措施中的其他重要目標，因此決定棄權；她也認為「要達到真正且持久和平」的唯一途徑就是釋放所有人質，而且決議支持這一點。

美聯社報導，投票後，以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)已取消派遣代表團到美國的決定，對於內唐亞胡的決定，白宮發言人柯比(John Kirby)表示「遺憾」，但仍重申美方的加薩政策並未改變。他說，「我們一直支持停火作為人質協議的一部分，人質協議是藉此形成的。」

以色列駐聯合國大使爾登(Gilad Erdan)則抨擊決議案並未譴責哈瑪斯，「這項決議案不願譴責10月7日大屠殺行為，令人不齒。」巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾(Riyad Mansour)則表示，這項決議履行了道德義務，採取措施停止戰爭。