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Axio：美以翻臉 內唐亞胡為政治私利弄巧成拙

記者顏伶如／綜合報導
為以色列是否繼續掃蕩南部加薩走廊的哈瑪斯殘部，以色列總理內唐亞胡(右)與拜登總統意見相左，兩人近乎公開決裂。(美聯社)
為以色列是否繼續掃蕩南部加薩走廊的哈瑪斯殘部，以色列總理內唐亞胡(右)與拜登總統意見相左，兩人近乎公開決裂。(美聯社)

聯合國安全理事會(UN Security Council)25日通過決議，要求加薩走廊立即停火，曾動用否決權已表達支持以色列的美國這次改變立場，投票時棄權；Axios新聞網站報導，三名美國官員指出，白官認為聯合國安理會決議引發美國、以色列嫌隙浮上檯面，其實是以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)的人為操作，企圖影響以色列國內政治。

2023年10月7日，以色列遭到哈瑪斯組織(Hamas)突擊，接下來5個多月裡，拜登政府給予以色列規模空前的大力支持，但如今雙邊關係卻急轉直下，迅速惡化。

內唐亞胡25日宣布取消以色列資深官員原訂本周的白宮訪問之行。

Axios新聞網站報導，一名消息人士透露，白宮官員從24日晚間到25日早晨馬不停蹄開會，與內唐亞胡幕僚商討安理會決議內容，並告知美方可能在投票時棄權；白宮官員在會中對內唐亞胡助理表示，美國在投票時棄權並不表政策改變，白宮官員重申拜登政府並不認為聯合國決議具有約束力。

內唐亞胡25日發表聲明說，24日晚間已向拜登政府明確表態，在他看來美國投下棄權票就是政策改變。聲明中表示，以色列代表團原訂本周赴華府討論加薩(Gaza)邊境拉法關卡(Rafah crossing)運作事宜，但如果美國沒未安理會決議投下否決票，訪問團行程便將取消。

一名美國官員則提出質疑說，如果內唐亞胡態度如此堅定，何不親自致電拜登總統，美國已經清楚說明立場，美國對決議內容的解讀是，呼籲雙方都能同意停火並且交換人質，因此美國決定在表決時棄權。

美國官員說，白宮對於內唐亞胡反應過度感到匪夷所思，白宮也對內唐亞胡不接受美方對安理會決議內容的解讀感到困惑，而且內唐亞胡還不惜與拜登政府公然撕破臉；內唐亞胡的一連串動作反而「弄巧成拙」(self-defeating)，原本內唐亞胡可以用截然不同的手段處理，也就是配合美國對安理會決議的解釋，無奈卻基於政治動機而行事。

以色列 白宮 拜登

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