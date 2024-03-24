豪擲400億美元 沙烏地成全球AI領域最大投資人

沙烏地阿拉伯計畫大舉投資AI領域，圖為2022年9月沙國舉辦全球AI峰會。(新華社)

沙烏地阿拉伯政府計畫打造400億(美元，下同)的資金，投資人工智慧 (AI )領域，沙國投資凸顯這波「科技淘金熱」已逐漸改變人類的生活和工作模式。

紐約時報引述匿名消息人士說法報導，沙國公共投資基金(Public Investment Fund)的代表近幾周與矽谷創投界名人安德森(Marc Andreessen)成立的創投企業「安德森霍羅維茲」(Andreessen Horowitz)，以及其他金融人士密切磋商。

這筆科技資金將讓沙國成為全球AI領域最大的投資人，凸顯油國對全球商業的野心，不僅努力拓展經濟多元，同時也在地緣政治角力中站穩腳步。

沙國透過資產逾9000億元的主權財富基金(sovereign wealth fund)投資AI項目，沙國資金官員已討論「安德森霍羅維茲」在這項投資中扮演的角色，而該企業早已是AI領域的積極投資者。

知情人士透露，「安德森霍羅維茲」共同創辦人霍羅維茲(Ben Horowitz)是該基金理事的朋友，理解並能參與基金運作。

400億元的目標將讓美國創投籌資企業的金額，以及日本新創投資集團「軟銀」(SoftBank)相形見絀。

沙國科技資金在華爾街銀行的幫助下組成，且將成為現金充裕AI領域的最新大金主。

沙烏地阿拉伯計畫大舉投資AI領域，圖為2022年9月沙國舉辦全球AI峰會。(新華社)

全球AI狂熱推高私人企業和上市公司的估值，看漲的投資人競相尋找或打造下個輝達(Nvidia)或OpenAI。

舉例而言，舊金山生成式人工智慧(generative AI)公司「Anthropic」一年內籌資逾70億元，締造創投界歷史。

沙國代表已向潛在合作夥伴表示，沙國計畫協助眾多AI相關的科技新創企業，包括晶片製造業者、昂貴且龐大的數據中心，這些數據中心將為下一代運算提供必要動力。

另四位知情人士透露，沙國甚至考慮過打造自己的AI公司；另有兩位知情人士透露，其他創投可能參與沙國的科技基金。

匿名人士表示，沙國的新投資計畫可能在今年下半年推動，400億元的資金將讓沙國政府和「安德森霍羅維茲」成為該領域的要角。

消息人士透露，霍羅維茲和沙國公共投資基金總監魯馬揚(Yasir Al-Rumayyan)已討論「安德森霍羅維茲」在沙國首都利雅德(Riyadh)設立辦公室的可能性。