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兩黨眾議員共同提案：AI生成影音須加註記

記者顏伶如／綜合報導
國會議員建議在AI生成影片上要加註標明，以免造成大眾困擾，甚至傷害無辜者。(路透)
國會議員建議在AI生成影片上要加註標明，以免造成大眾困擾，甚至傷害無辜者。(路透)

兩黨聯邦眾議員本周聯合提案，要求使用人工智慧(AI)技術生成的網路影像、影片及聲音都必須加註標記，否則將面臨民事訴訟。美聯社報導，人工智慧發展日新月異，這是國會設法對迅速演進科技祭出管控的最新措施，因為技術若遭誤用，非常容易造成欺騙與誤導。

人工智慧生成的深偽(deepfakes)影像，有時候很難，甚至無法分辨真假。人工智慧技術已經被用來模仿拜登總統講話，某些名人肖像遭到利用，世界元首則遭人冒充。某些人士擔心，人工智慧趨於普遍之後，不實訊息、性剝削、消費者詐騙等案件恐將大增，人與人之間不再彼此信賴。

提案條文規定，所有AI研發展都必須在作品上加上浮水印標記或元資料(metadata)，類似記錄地點、時間與相機設定的照片元資料。網路平台包括TikTok、YouTube、臉書(Facebook)等，則必須根據規定在內容當中加註人工智慧生成標記，以便告知使用者。

最終版本的規定細節將由聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission，FTC)負責，並參考商務部轄下國家標準與科技研究院(National Institute of Standards and Technology，NIST)建議。

共同提案人之一、代表加州矽谷選區的民主黨聯邦眾議員伊蘇(Anna Eshoo)表示，已經看到太多AI生成影像實例，包括聲音操控以及深偽影片。她說：「我認為美國人民有權知道哪些內容是深偽，哪些不是。」

共同提案人、共和黨佛羅里達州聯邦眾議員鄧恩(Neal Dunn)表示：「對我來說，深偽的問題非常礙眼，問題必須解決，而且愈快愈好。」

鄧恩在聲明中說，人工智慧出現創新令人感到振奮，但如果技術落入不肖人士之手，卻可能造成嚴重傷害。

美聯社報導，接下來提案將在眾院審議，但今年大選舉行之前，國會可能來不及完成與人工智慧規範有關的重大立法。

人工智慧 眾議員 AI

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