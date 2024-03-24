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美國僅18%…全球AI頂尖研究人才 近半數來自中國

編譯吳孟真／綜合23日電
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。(路透)
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。(路透)

美國近年在人工智慧(AI)技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。

紐約時報報導，根據智庫MacroPolo的最新研究，如今全球近半數的AI頂尖研究人才來自中國，只有18%來自美國。三年前，中國人才只占約三分之一，美國則與現在相仿。

這份研究是根據在2022年「神經資訊處理系統大會」(NeurIPS)發表論文的作者背景，所做的統計研究。

研究指出，如今在美國國內的頂尖AI研究人才，有38%來自中國，美國人只占37%；三年前，有27%來自中國，而美國人占31%。

卡內基國際和平基金會研究員席漢表示，這項數據顯示「中國人才」對美國AI競爭力相當關鍵。他也說，這也可見，美國對人才還是具有吸引力的。

以上數據的不對稱現象，源自2010年代大量中國留學生在美國完成博士學位後，多數選擇留在美國；但這個趨勢如今開始反轉，有愈來愈多的中國研究人才，選擇留在自己的國家。

未來幾年的人才動向，對於美中競相爭取AI龍頭寶座，至關緊要。

過去，美國國防部官員不太擔心來自中國的AI人才，因為許多大型AI計畫不涉及機密資料，而且多數與AI相關的最新研究成果，原本就是公開資訊。然而，由於近年美中關係緊張，美國國內大量的中國AI研究者，讓決策者相當困擾。

亞利桑納州立大學教授坎巴姆帕蒂說，中國學者在AI領域幾乎處於領先地位，若美國決策官員試圖禁止中國人才在美進行研究，就好比「拿石頭砸自己的腳」。

AI 中國留學生 紐約時報

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