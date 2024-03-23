俄媒稱莫斯科恐攻為「精心策畫」 4嫌犯企圖逃往俄烏邊境時遭逮

俄羅斯首都莫斯科市郊的番紅花城市大廳22日晚間爆發恐攻事件，圖為23日影像。（路透）

俄羅斯 首都莫斯科市郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）22日晚間爆發恐攻事件，對內情治機構「聯邦安全局」（FSB）發布聲明，證實已逮捕11名嫌犯，並宣稱「恐怖分子」正企圖逃往俄羅斯與烏克蘭 邊境。

CNN與衛報報導，俄羅斯聯邦偵查委員會表示，4名涉嫌執行恐攻的男子在試圖越過俄烏邊境時，被布良斯克州的特勤部門與執法機構在邊境附近逮捕。

俄羅斯通訊社報導，莫斯科近郊音樂廳恐怖襲擊事件已造成143人死亡。

俄羅斯官媒RT宣稱，番紅花城市大廳恐攻事件經過「精心策畫」，所使用的武器均提前放置在一個隱藏處」。槍手進行恐攻後乘車逃脫，前往俄烏邊境的方向，「打算越過俄羅斯聯邦與烏克蘭的邊境，並在烏克蘭側有相關聯絡人」。

FSB表示，由於安全部門與警察充分協調行動，在幾個小時之內，就於布良斯克州逮捕了「所有4名恐怖分子」，目前正被送往莫斯科」。

俄媒並未具體說明所謂聯絡人的性質，烏克蘭方面則極力否認他們跟此事有任何關連。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在社群媒體 平台「X」（前身為推特）發文，稱烏克蘭「從未訴諸於動用恐怖分子手段，這始終毫無意義」。