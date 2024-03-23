我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻已93人死亡 俄媒：已拘捕11人 含4名直接參與襲擊恐怖分子

劍指「基輔有策動恐攻嫌疑」 俄前總統痛批：必須摧毀兇嫌「以死償死」

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯莫斯科西郊的番紅花城市大廳22日爆發恐攻事件，一名俄羅斯聯邦國家近衛軍士兵當時正在確保一個區域。（美聯社）
俄羅斯莫斯科西郊的番紅花城市大廳22日爆發恐攻事件，一名俄羅斯聯邦國家近衛軍士兵當時正在確保一個區域。（美聯社）

俄羅斯首都莫斯科市郊的克拉斯諾戈爾斯克（Krasnogorsk）22日爆發嚴重恐攻事件，截至目前93人死亡、逾百人受傷。前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫上網發文，堅稱必須毫不留情追捕主謀與槍手，要他們「以死償死」。

俄羅斯官媒RT報導，梅德韋傑夫當晚在社群媒體平台「紙飛機」發文，向罹難者家屬表達慰問，同時鼓勵傷者的親人，接著寫道，「恐怖分子只能理解回敬的恐怖，若是不以武力反擊武力，以及完全處決恐怖分子跟針對他們家人鎮壓，審判或調查都將無濟於事」。他還指出，這是「世界經驗」。

梅德韋傑夫接著表示，「如果經確定這些人是基輔政權的恐怖分子，就不可能差別對待他們和他們的意識形態啟發者，必須找出他們所有人，以恐怖分子加以無情地摧毀，包括犯下這種暴行的國家官員」。

梅德韋傑夫最後寫道，「以死償死」（Death for death）。

RT指出，梅德韋傑夫的措辭呼應了俄羅斯總統普亭1999年的一次講話。當時，普亭是新獲上任總理，即將在北高加索發動反恐行動。據每日電訊報轉述，他當時跟記者描述了自己的反恐戰略，「我們將追捕恐怖分子到天涯海角。如果在機場，那就追到機場。如果我們在廁所找到，那麼我們就會在戶外廁所宰了他們。就這樣，結案」。

俄羅斯 普亭 社群媒體

上一則

莫斯科恐攻已93人死亡 俄媒：已拘捕11人 含4名直接參與襲擊恐怖分子

下一則

眾院286：134通過1.2兆開支案 極右共和黨人提罷免強生

延伸閱讀

多名槍手掃射 俄音樂廳至少60死140傷 伊斯蘭國宣稱是他們幹的

多名槍手掃射 俄音樂廳至少60死140傷 伊斯蘭國宣稱是他們幹的
莫斯科恐攻 習近平向普亭致慰問電：反對恐怖主義

莫斯科恐攻 習近平向普亭致慰問電：反對恐怖主義
不再叫特別軍事行動 俄國為何今稱入侵烏克蘭為「戰爭」？

不再叫特別軍事行動 俄國為何今稱入侵烏克蘭為「戰爭」？
俄羅斯恐攻逾60死...美國月初就曾警告 遭普亭駁斥「別恐嚇」

俄羅斯恐攻逾60死...美國月初就曾警告 遭普亭駁斥「別恐嚇」

熱門新聞

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）透過BBC預錄的影片表示自己確診癌症。（取自BBC官網）

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

2024-03-22 14:20
房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
來自中國比亞迪的「仰望」U8型混動車，2月在日內瓦國際車展上大放異采。(美聯社)

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

2024-03-21 15:55
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
做不了這個動作 早死機率較高

做不了這個動作 早死機率較高