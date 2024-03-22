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全球首例基改豬腎移植手術成功 62歲末期腎病患者已產生尿液

記者胡玉立／綜合報導
圖為波士頓麻省總醫院護士將豬腎臟取出。(美聯社)
圖為波士頓麻省總醫院護士將豬腎臟取出。(美聯社)

波士頓麻省總醫院(Mass General)外科團隊上周末花了四小時，將經過基因編輯的豬腎臟移植到一名62歲非裔男子體內，創下全球此類手術先例。若一切順利，這項突破將為全美數十萬腎臟衰竭患者帶來希望。

院方表示，術後不久，患者新腎臟即開始產生尿液，病情持續改善；目前已可在醫院大廳走動，預期很快即可出院。院方將持續監測是否有器官排斥跡象。紐約時報指出，該手術對末期腎臟病發病率很高的非裔患者，別具意義。

波士頓麻省總醫院醫生把來自eGenesis生技公司改造的豬腎臟，去除與器官潛在排...
波士頓麻省總醫院醫生把來自eGenesis生技公司改造的豬腎臟，去除與器官潛在排斥反應有關的三個基因，還插入七個人類基因，增強相容性。(美聯社)

患者主治醫生、麻省總醫院腎臟科副主任威廉斯(Winfred Williams)表示，新腎臟來源可解決少數族裔患者接受腎移植機會不足的棘手問題。該院腎臟移植醫學主任里埃拉(Leonardo V. Riella)表示，倘若基因改造動物腎臟可大規模移植，「洗腎將變成過去式」。

圖為波士頓麻省總醫院的外科專家3月16日將經過基因編輯的豬腎臟，移植到一名62歲...
圖為波士頓麻省總醫院的外科專家3月16日將經過基因編輯的豬腎臟，移植到一名62歲非裔男子患者體內。(美聯社)

全美逾80萬人罹患腎衰竭，靠洗腎度日。目前有10萬多人等待接受活體或器捐換腎；因器官嚴重短缺，每年有數千名患者在等待過程中過世。

圖為波士頓麻省總醫院的外科專家3月16日將經過基因編輯的豬腎臟，移植到一名62歲...
圖為波士頓麻省總醫院的外科專家3月16日將經過基因編輯的豬腎臟，移植到一名62歲非裔男子患者體內。(美聯社)

近幾十年，異種移植一直被認為是潛在解決方案。近年包括基因編輯和複製工程科學進步，異種移植更接近現實；修改動物基因讓器官更相容且不被免疫系統排斥，有可能實現。

上周由麻省總醫院布里格姆分院(Brigham)制定的異種器官移植計畫，腎臟來自eGenesis生技公司改造的豬，去除了與器官潛在排斥反應有關的三個基因，還插入七個人類基因，增強相容性。豬攜帶可能感染人類的逆轉錄病毒，病原體已先被滅活。

此前，馬里蘭大學外科醫生曾兩度將基因改造豬心臟，移植到心臟病患者體內。儘管器官功能正常，也似乎沒有排斥，但兩名末期患者仍很快過世。

上周末接受豬腎移植的患者斯萊曼(Richard Slayman)患有糖尿病和高血壓多年來，洗腎七年後換過人類腎臟，五年內又衰竭，2023年恢復洗腎；最終決定參與換豬腎試驗。他發表聲明表示，「這不僅是在幫助我，還可能給成千上萬需要移植者帶來希望」。

不過，善待動物組織資深副總裁吉列爾莫(Kathy Guillermo)批評說，異種移植讓動物可能被大加利用，「拿豬作為備用來源，對人類患者來說很危險，對動物來說則是致命的，並可能引發下一次疫情大流行」。

非裔 心臟病 紐約時報

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