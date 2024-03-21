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水原涉賭風波後首現身 大谷翔平不發一語 快步離開飯店

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大谷翔平隨身口譯遭控偷錢賭博 道奇隊：已開除

編譯潘勛／綜合20日電
大谷翔平(左)的翻譯水原一平(右)因涉嫌非法簽賭被炒。(美聯社)
大谷翔平(左)的翻譯水原一平(右)因涉嫌非法簽賭被炒。(美聯社)

根據「洛杉磯時報」、ESPN兩大媒體披露，職棒超級巨星大谷翔平(Shohei Ohtani)的隨身口譯員水原一平(Ippei Mizuhara)遭控偷竊大谷的錢數百萬元，去加州橘郡(Orange County)某地下賭場下注，大聯盟20日證實，道奇隊已宣布開除水原；水原則辯稱自己下注於其他運動，絕未賭棒球，但按聯盟規定，球隊任何人都不得賭博，即便是合法博弈業也一樣。

洛杉磯時報先行了解到，在偵辦橘郡居民鮑爾(Mathew Bowyer)的過程，居然跑出大谷的名字，大谷的律師團立即聲明，已控告水原一平「大規模偷竊」大谷的錢去地下賭場賭博，目前水原已是偵辦對象。

消息人士指出，本案涉及的金額高達450萬美元。

西好萊塢法律事務所「Berk Brettler」聲明表示，在回應媒體詢問的過程中，事務所發現大谷本人是超大竊盜案的受害人，本案已轉交檢警調查處理。

大谷翔平的律師團隊指出，水原一平因使用大谷的資金作以償還賭債，對象是非法的賭博莊家鮑爾(Mathew Bowyer)，涉及高額金錢，因此遭到開除；道奇隊回覆也證實此事，並強調大谷是受害者。

媒體多次欲接洽水原但都不成功。消息人士透露，水原向鮑爾下注；其中一名消息人士指出，回答洛杉磯時報提問時，水原並未吐實，他20日在南韓首爾還在替大谷擔任口譯。

ESPN的報導中透露出更多細節指出，根據多方消息來源以及銀行匯款資訊，大谷翔平的名字曾在去年9月、10月匯了2筆50萬美元的款項給予賭博莊家，但也有多方消息包含水原一平本人指出，大谷並未參與賭博，該資金僅是用來償還水原的賭債。

水原一平在19日專訪中曾指出，他在去年請大谷翔平幫忙償還賭債，「很明顯他不高興，但他說會幫助我，確保我不會再這麼做。」也再次強調大谷並沒有涉及賭博，「我也想向大家知道，我並不知道這樣是違法的，得到了慘痛的教訓。」

然而20日下午水原一平卻給出矛盾說法，他表示大谷翔平不知道自己的賭債，大谷本人也沒有把錢匯到鮑爾的帳戶中，隨後水原就遭到道奇球團開除。

美聯社報導，水原19日曾向ESPN表示，自己賭的是國際足球賽、NBA、NFL及大學美式足球。職棒大聯盟禁止球員、球隊員工即便合法，也不准下注於棒球，另禁止向地下、離岸賭場賭其他運動賽事。

水原向ESPN強調，自己從未賭棒球，100%如此，他曉得規矩，「我們春訓時就開過會」。

大谷翔平目前無法接觸。他服役的道奇隊正在首爾與聖地牙哥教士隊打球季開幕系列賽。發言人表示，檢方尚未接洽大聯盟。

鮑爾的律師巴斯(Diane Bass)表示，委託人尚未被控以罪名。

聯邦幹員為了調查，去年曾突檢鮑爾在聖璜卡畢斯壯諾市(San Juan Capistrano)的家。巴斯表示，鮑爾從未接洽過大谷；「未曾會見、交談、簡訊，也就是沒以任何方式接洽過大谷翔平」。

洛杉磯聯邦檢察官辦公室負責偵辦此案，目前不回應任何詢問。

美聯社報導，水原一平替大谷工作多年，只要大谷出現在大聯盟球場、俱樂部，水原必定陪同現身。

大谷星光閃閃，傳遍全球，但他依然對媒體很害羞。他最近與日本女籃前隊員田中真美子結婚，震驚由日本到美國的粉絲。

運動博弈雖然在多數州是合法行為，但在加州仍屬違法。

鮑爾 大谷翔平 道奇

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