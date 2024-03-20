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23條立法 港特首李家超：馬照跑、舞照跳

香港新聞組／綜合19日電
香港特區立法會19日通過「維護國家安全條例」後，香港特區行政長官李家超到立法會發言，稱「馬照跑、舞照跳」。 (中新社)
香港特區立法會19日通過「維護國家安全條例」後，香港特區行政長官李家超到立法會發言，稱「馬照跑、舞照跳」。 (中新社)

香港特區立法會19日通過「維護國家安全條例」後，特首李家超稱香港終於完成23條立法的憲制責任和「歷史使命」，他並承諾，香港人的生活方式維持「馬照跑，舞照跳」，香港將會「風光無限好」，市民將有更好收入、更好照顧。

據中新社報導，李家超當天於條例通過後在立法會表示，條例三讀通過將有效保障國家安全，讓香港可以無後顧之憂、輕裝上陣，全力聚焦發展經濟、改善民生，共同創造一個更繁盛、更美好的家園。

他表示，「維護國家安全條例」符合三個原則，已分別寫入條文中。分別是：「一國兩制」方針的最高原則，是維護國家主權、安全和發展利益；尊重和保障人權；對於危害國家安全的行為和活動，應當按法治原則堅持積極防範，依法制止和懲治。

港澳辦表示，北京一直把香港視為「掌上明珠」、 「永遠是香港的堅強後盾」，將一如既往全力支持香港積極應對外部環境變化，集中精力發展經濟、改善民生。

根據該項立法，凡涉叛亂及叛國，可被判終身監禁。而對媒體和一般市民影響較大的，包括煽動意圖罪及非法獲取國家機密罪，分別可被判刑七年及五年。而有關「境外勢力」貫穿立法內容，新增境外干預罪更可被判刑14年。

草案內的煽動意圖範圍廣泛，包括意圖引起中國公民及香港人對中國或香港政府產生憎恨、藐視或叛離，甚至是引起不同階層居民間的敵意。違法行為包括發布具煽動意圖的文字、刊物、廣播或放映等，相關罪行最高可被判刑七年，較目前最高可被判刑二年大增。保存有煽動文件或物品也可被判刑三年，較現在最高可被判一年要大增。

有關「境外勢力」貫穿23條立法內容，其中新增境外干預罪，指配合境外勢力、使用不當手段意圖帶來干預效果，可被判刑14年。

草案訂明「干預」是指影響中國或香港行政、立法、法院執行職能、制訂政策；干預香港的司法及選舉等。「不當手段」包括作出關鍵失實陳述或使任何人精神受創或名譽受損。

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