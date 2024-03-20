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香港23條立法 美、英、聯國專員譴責人權倒退

編譯中心／綜合19日電

香港立法會19日通過「基本法」第23條國家安全立法，涵蓋叛國、破壞、煽動叛亂、竊取國家機密和間諜活動等罪行。包括美國、英國在內的西方國家和國際機構，紛紛表達對此法案可能進一步限制香港自由的擔憂。

美國國務院發言人帕特爾(Vedant Patel)表示：「我們認為，此類行為有可能加速香港曾經開放的社會的封閉。」

他說，「我們對第23條中所規定的涵蓋廣泛且定義模糊的條款感到震驚......我們正在分析這項立法，我們正在研究潛在的風險，不僅是對美國公民，而且是對其他可能存在的美國利益」。

英國政府當天也抨擊這項立法，警告稱這將對香港這個金融中心產生廣泛的影響。

英國外交大臣卡麥隆(David Cameron)表示，這項對叛國和叛亂相關罪行判處無期徒刑的新法律是匆忙通過的。

他在一份聲明中表示：「國家安全和境外干預的寬泛定義將使那些在香港生活、工作和經商的人面臨更多困難。」「這將加劇目前主導香港社會和政治局面的自我審查文化，並使言論、集會和媒體自由持續受到侵蝕，」

聯合國人權事務高級專員托克(Volker Türk)發表聲明說：「令人震驚的是，如此重要的立法通過加速程序匆忙在立法會得到通過，儘管人們對其許多條款不符合國際人權法表達了嚴重關切。」

他說，此法案中定義廣泛且模糊的條款，可能會導致受國際人權法保護的一系列行為，被定為刑事犯罪，「它可能被濫用和任意應用，包括針對異議聲音、新聞工作者、研究人員、公民社會行為體和人權維護者」。

他說：「如此重要和對人權有重大影響的立法，未經徹底審議和有意義的協商就被通過，這是香港人權保護的倒退。」

來自不同國家總計近80位國會議員、前官員、維權人士等，19日也聯袂發表譴責聲明。除美、英兩國外，德國、法國、捷克、立陶宛、波蘭、斯洛伐克、瑞典、丹麥、葡萄牙、西班牙、羅馬尼亞、比利時、韓國、馬來西亞、加拿大也有議員和前官員加入聯署。

聯署書呼籲各國政府團結一致，反對香港當局公然違背「基本法」、「中英聯合聲明」及國際人權法，並以政策支持海內外港人、向港府和北京相關官員究責。

香港 國務院 瑞典

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