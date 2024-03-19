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修圖風波後 凱特王妃關注度勝過川普、拜登

編譯徐薏茹／綜合18日電
英國凱特王妃修圖風波後，關注度大增。圖為凱特王妃去年5月出席活動。(路透)
英國凱特王妃修圖風波後，關注度大增。圖為凱特王妃去年5月出席活動。(路透)

英國凱特王妃(Kate Middleton)因「修圖風波」爆出後，不僅成為頭條新聞，引起的關注甚至超越美國的兩名潛在總統候選人拜登川普；根據谷歌(Google)搜尋趨勢，過去七日美國用戶在Google搜尋凱特的平均次數是川普的六倍多，更是拜登的九倍多。

肯辛頓宮10日發布一張凱特王妃與三個孩子的合影，歡慶英國母親節，之後這張家庭照被美聯社、路透等多家國際媒體撤下，稱照片經過「竄改」，凱特王妃後來承認照片被編輯過。

修圖爭議發生的同時，關於凱特王妃健康狀況的陰謀論在社群媒體上甚囂塵上，肯辛頓宮今年1月宣布凱特接受計畫中的腹部手術，手術「成功」，而凱特自聖誕節以來就一直未公開露面。

同樣在10日夜晚，奧斯卡典禮主持人吉米金莫(Jimmy Kimmel)在典禮上開了一個關於川普的玩笑，使川普的搜尋量激增。

吉米金莫唸出川普在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)發表的評論：「沒有比吉米金莫更糟糕的奧斯卡主持人了，他的開場像是一個低於平均值的人努力想要成為一個他不是、也永遠不可能成為的人。」

吉米金莫俏皮回應：「謝謝你的收看，我很驚訝你還在，你的監獄時間不是已經過了嗎？」

今年的總統大選相當獨特，因為兩名潛在候選人都已經在白宮任職，然而由於川普在共和黨中領先其他對手，而拜登又是現任總統，因此初選並未像其他選舉般引起如此多關注。

根據經濟學人(The Economist)和YouGov在3月10日至12日所做的民意調查，42%的美國成年人表示他們非常關注選舉，31%表示他們有點關注，與此同時有19%的成年人表示他們很少關注競選季節，8%表示未關注；這項民調受訪者為1559名美國成年公民，誤差範圍為正負3.5%。

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