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國會議員辭職潮 本屆已6人在會期中段另謀高就

編譯潘勛／綜合18日電
在眾院共和黨團內興風作浪的極右派國會眾議員蓋茨(左)去年1月是罷免麥卡錫眾議長(右)的主要推手。(美聯社)
在眾院共和黨團內興風作浪的極右派國會眾議員蓋茨(左)去年1月是罷免麥卡錫眾議長(右)的主要推手。(美聯社)

國會近來陷入僵局，華盛頓郵報報導，但議員們有個領域「生產力」倒是高得令人吃驚，那便是逼得同僚辭職，例如共和黨聯邦眾議員巴克(Ken Buck)22日就由眾院直接辭職，成為第118屆國會第六位離職的議員，過去40年來從來沒這麼多眾議員在會期中段便辭職不幹。

巴克思想方面與極右派同仁們漸行漸遠，他總結一個求去者的感受說，「這地方(眾院)江河日下，我不想在這兒浪費時間」。

眾議員辭職始於去年5月，民主黨的西西里尼(David Cicilline)由12年多的職位請辭，改去羅德島基金會當領導；過不久，共和黨的史都華(Chris Stewart)請辭，去開一家遊說公司；今年初，民主黨的希金斯(Brian Higgins)辭職回家，改去水牛城做藝術工作；共和黨的強生(Bill Johnson)去職，轉而去當揚斯頓州立大學(Youngstown State University)的校長。

他們接下來的工作都很有趣，薪資也比擔任中下層眾議員的17萬4000元來得高，工時也較有彈性。

但以往眾議員心力交瘁，通常都會等到兩年任期結束才離職，不負當初選區選民投票給他們的付託。目前有45位眾議員宣布今年結束就要退休，其中大多數人都是這麼打算。這個數字相形其他屆眾院，實在很多，但這45人至少會做完任期。

巴克警告說，接下來還有更多人要辭職；排隊在後的人都了解讓他們萌生去意的動力是什麼，他們責備共和黨內鬥紊亂，讓眾院大多數時光變成立法鬼城。

眾院共和黨緊張來到沸點，黨團218名成員只有大約四成參加在西維吉尼亞州辦的議題營，15日的委員會討論因此取消，以便議員們14日晚上就可離去。

共和黨眾議員辛基(Ryan Zinke)表示，眾院很多領域都沒發揮潛力，內鬥一堆，選議長在吵，國債在吵，挫折太多。

第118屆國會眾院一開頭便上演功能最差的戲碼，為19世紀以來之最；14輪議長選舉失利；到最後麥卡錫才湊集足夠票數，執掌議事槌，接下來事態跑得相當偏。

2023年2月下旬，時年61歲的西西里尼說他受夠了，宣布辭職，回故鄉州去影響力不小的非營利組織任職，薪水增為大約四倍。他15日接受訪問是否後悔辭職時，表示絕不後悔。

共和黨的國會眾議員巴克22日辭職。(美聯社)
共和黨的國會眾議員巴克22日辭職。(美聯社)

眾院 眾議員 共和黨

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