共和黨內鬥加劇 蓋茨又帶頭於初選挑戰現任

在眾院共和黨團內興風作浪的極右派國會眾議員蓋茨。(美聯社)

極右派的共和黨 籍佛州聯邦眾議員 蓋茨(Matt Gaetz)多次引發黨內爭鬥，在發起罷免前眾院 議長麥卡錫(Kevin McCarthy)後，現在又號召帶頭在初選中反對兩位同黨現任議員：伊利諾州眾議員博斯特(Mike Bost)、德州聯邦眾議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)；南卡羅來納、伊利諾、德州、維吉尼亞州的四場初選中，都出現共和黨人積極反對同黨議員的情況，黨內內鬥，情緒緊繃。

有線電視新聞網(CNN)報導，博斯特已在眾院議長強生(Mike Johnson)等盟友幫助下取得前總統川普背書，但蓋茨仍然支持其對手伊州參議員貝利(Darren Bailey)。蓋茨表示他也很希望緊咬民主黨不放，但如果「共和黨人裝得跟民主黨人一樣，那我也會緊咬他們…因為歸根究底，大眾不是根據國會中有多少真正的共和黨人來評斷我們的，而是看我們是否拯救國家。」

這場爭鬥顯示眾院共和黨幾乎難以治理，主張不妥協方針、希望與民主黨正面交鋒的強硬派，老是與溫和派共和黨人對立，導致本屆國會次屢次陷入僵局。而共和黨其實也僅以微薄的兩席之差在眾院占多數，這些黨內爭鬥只會讓他們更難繼續掌權。

如極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)的幾位成員便試圖趕下南卡州眾議員提蒙斯(William Timmons)，支持提蒙斯的對手、南卡州自由黨團成員摩根(Adam Morgan)上台。

受到強硬派反激，溫和派亦發起回擊，號召參加籌款活動相挺維吉尼亞州聯邦參議員麥奎爾(John McGuire)，希望換下自由黨團主席主席古德(Bob Good)；古德便是當時投票罷免麥卡錫的八名共和黨人之一，以傲慢風格在國會中樹敵。亞利桑納州聯邦眾議員克拉恩(Eli Crane)也表示，他同樣因為投票罷免麥卡錫而成為初選被溫和派瞄準的目標。

蓋茨還說他不排除干預其他選區，稱「將前往任何一個可以贏得席位、且共和黨人不遵守我們的價值觀和原則的地方…讓戰鬥開始吧。」