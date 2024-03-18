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庇護城吃不消 芝加哥開始驅離無證客 4月底要趕2000多人

編譯徐薏茹／綜合18日電
如同其他庇護城市，芝加哥市也面臨財力資源不足情況，開始驅離收容所的無證移民，但有子女的家庭等特別者可獲豁免。(美聯社)
如同其他庇護城市，芝加哥市也面臨財力資源不足情況，開始驅離收容所的無證移民，但有子女的家庭等特別者可獲豁免。(美聯社)

芝加哥也加入其他庇護城市行列，17日把部分無證移民驅離收容所，以緩解資源不足的壓力。

據芝城應急管理辦公室(Office of Emergency Management and Communications)的資訊，住在芝加哥23家遊民收容所的近1萬1000名無證移民中，有34名單身成年人17日被要求離開。

許多人將有資格豁免，市政府官員表示將根據個案情況決定無證移民去留，包括孕婦、有某些醫療問題的人，以及已經進入獲取住房程序的移民；有小孩的家庭可以延期30天。

但官員表示到4月底將驅離2000多人，夏季時許多有孩子的家庭可能被迫完全退出收容所網路。

如同其他庇護城市，芝加哥市也面臨財力資源不足情況，開始驅離收容所的無證移民。(美...
如同其他庇護城市，芝加哥市也面臨財力資源不足情況，開始驅離收容所的無證移民。(美聯社)

在志工的支撐下，芝加哥和其他城市為無證移民尋找收容所，讓他們的孩子入學，提供糧食援助，並成立工作坊幫助移民填寫申請工作許可的文件。

但收容無證移民不斷耗盡庇護城市的資金，自2022年8月以來，芝加哥已經接收超過3萬7000名移民，整體上，去年有數十萬移民最終來到大城市。

驅逐行動為志工帶來更多壓力，許多人非常擔心其影響，安妮·岡伯格(Annie Gomberg)是幫助芝加哥移民的志工團體People's Shelter Response的成員，她表示許多人擔憂無證移民流落街頭。

隨著這項政策的消息傳開，收容所裡的家庭感到困惑與擔憂。

幾個月以來，因為天氣嚴寒，以及擔心驅無證逐移民的影響，芝加哥市長強森(Brandon Johnson)的政府一直推遲執行60天的收容所停留限制。

過去強森多次向來自中南美洲的移民表示歡迎，同時批評德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)安排巴士將數萬無證移民送往芝加哥，但他表示城市服務有限，決定開始執行收容限制，而芝加哥並非唯一採取行動的城市。

在這些城市，無證移民實現自給自足最大的阻礙是缺乏就業許可，無法獲得穩定工作，非法越境尋求庇護的無證客有資格獲得就業批准，但只能在向移民法庭提交庇護申請的150日後才能申請。

許多無證移民正在找零工，但他們無力負擔房租，也無法在物價高的城市養家，進一步為社會服務帶來負擔。

移民 芝加哥 庇護

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