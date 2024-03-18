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5城試行 ICE探員執勤佩戴「隨身攝影機」

編譯盧炯燊／綜合17日電
ICE已在全美五大城市試行ICE探員執勤時佩戴攝影機。(美聯社)
ICE已在全美五大城市試行ICE探員執勤時佩戴攝影機。(美聯社)

美國移民及海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement，USICE)14日宣布即日起實行新措施，ICE執法人員執勤時，將佩戴隨身攝影機，初期先在五個城市試行。

有關做法是總統拜登2022年推出的舉措一部分，要求聯邦執法人員在公共場合須佩戴隨身攝影機，以提高執法透明度及信任度。

ICE代理局長萊赫萊特納(Patrick J. Lechleitner) 表示，該機構共有1600部隨身攝影機，會提供給巴爾的摩、費城、華盛頓特區、紐約州水牛城及底特律的執法人員與相關官員。

他強調，這是使公眾對該機構的敬業及專業執法人員，進一步建立信任和信心的重要一步。

ICE代理局長萊赫萊特納。(美聯社)
ICE代理局長萊赫萊特納。(美聯社)

ICE由兩個重要部門組成：國土安全調查處Homeland Security investigations (HSI) 及強制驅逐行動處Enforcement and Removal Operations (ERO)，前者負責調查跨國犯罪，後者負責執行任務，逮捕及驅逐無權留在美國的人。

萊赫萊特納表示，HSI的特工已在紐約、新澤西州紐瓦克(Newark)、德州艾爾帕索(El Paso)及休士頓接受了為期六個月的試行，並與ERO的行動執法人員在亞特蘭大、印第安納波利斯(Indianapolis)及鹽湖城開展另一個試行。

他說，ICE的最終目標是將隨身攝影機擴展到全國，但受限於資金，目前只能先於上述五個城市，因此若要將計畫推展至全國還需要國會撥款。

ICE今年1月已為實行隨身攝影機制定政策，詳細說明何時方能使用，包括執行已預先計畫好的逮捕令、執行驅逐令或ICE 設施內出現暴力騷亂的時候。

ICE特別聲明，這些攝影機不會用於記錄受憲法第一修正案保護活動的人，他們的宗教自由及言論自由會獲得保障。

ICE 新澤西州 拜登

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