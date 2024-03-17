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拜登、川普門票到手 初選焦點讓位國會控制權

編譯盧炯燊／綜合16日電
拜登和川普分別跨過兩黨總統提名人門檻，接下來的各州初選，已經不會影響大局。(美聯社)
拜登和川普分別跨過兩黨總統提名人門檻，接下來的各州初選，已經不會影響大局。(美聯社)

民主、共和兩黨總統提名選舉，經過3月5日的「超級星期二」後，拜登與川普已拿到被提名所需的黨代表票，各州初選雖仍然繼續，但已成為例行公事，不會影響大局，目前焦點已放在兩黨的國會參院和眾院控制權之爭。

在星期二(19日)，兩黨有四個州於舉行總統提名初選，分別是亞利桑納、伊利諾、堪薩斯及俄亥俄州；佛羅里達州這天也舉行共和黨初選，而民主黨已取消在佛州初選。

同日也有三個州舉行國會及州議會席次的初選，包括加州、俄亥俄及伊利諾州。

加州第20選區的國會眾議員選舉，是要埴補前眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)去年12月辭職後的空缺。不分黨派如何，所有候選人都在同一張選票，若沒有人取得大多數，得選票最多的前兩人將在5月決勝，獲勝者將完成麥卡錫的剩餘任期。目前是共和黨籍華裔州眾議員方文思(Vince Fong)是大熱門。

至於俄亥俄第六選區的國會選舉，是填補共和黨籍眾議員強生(Bill Johnson)的空缺；他在今年1月辭職，出任揚斯敦州立大學(Youngstown State University)校長，目前共有三名共和黨人及兩個民主黨人競逐。

俄亥俄共和黨人還會舉行國會參議員提名人初選，勝者在11月的選舉與民主黨提名人對決，將會影響國會參院的控制權。目前共有三人角逐，其中州參議員多蘭(Matt Dolan)爭取得川普及多位黨內重量級人物支持。

伊利諾則舉行州議會選舉，涉及第四、第七及第12三個選區。

美聯社的分析指出，拜登與川普再次在提名初選獲勝已無懸念，他們在黨內都沒有受到強大挑戰，只會是繼續早前的壓倒性優勢。

當中選舉較為緊湊及有看頭的，應是加州的國會眾議員選舉，因為涉及兩黨之爭。

另外，伊利諾州法官雖援引憲法第14修正案的「叛亂分子禁令」，將川普從總統初選除名，但在聯邦最高法院推翻科羅拉多州的裁決，恢復川普在該州的初選資格，伊州的裁決也告無效，川普名字繼續出現在選票上。

川普 共和黨 眾議員

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