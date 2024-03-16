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平民嫁入英國王室 凱特王妃高人氣 威廉王子靠邊站

編譯潘勛／綜合15日電
威廉王子雖然身為王儲，但凱特王妃受英國人民愛戴的程度，甚至超過丈夫。(美聯社)
威廉王子雖然身為王儲，但凱特王妃受英國人民愛戴的程度，甚至超過丈夫。(美聯社)

凱特王妃以平民身分嫁給威廉王子以來，一直以優雅、親民的形像，成為英國王室最受歡迎的人物，但她近幾個月因神秘手術和修圖醜聞損害形象；國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，自女王伊麗莎白二世駕崩以來，王室成員一直難登新聞，如今凱特王子妃出醜聞，堪稱王室公關危機，也淡化了凱特的光環。

電視名嘴表示，女王去世、新王查理三世被診出罹患癌症，哈利王子又與其妻梅根移居美國加州，接下來英國王室一直沒有新聞，這段期間一直靠凱特王妃撐場，她被視為可靠的王室步卒，就算只出席最尋常的剪綵典禮都帶來明星的力量。

此外，凱特與丈夫威廉王子就履行公共職責，與想要有隱私，兩者平衡大致保持得不錯。國家廣播公司新聞網英國王室評論員安德魯(Daisy McAndrew)表示，威廉與凱特個人極受歡迎，是王室家族最受歡迎的兩名成員，而且凱特甚至勝過威廉，向來有從不出錯的美譽，因此她目前挨批評，王室很難下咽。

易普索(Ipsos) 13日公布民調，在1085位受訪者中，凱特妃仍以38%維持最受歡迎王室成員的排名，但民調是在修圖醜聞之前做的。

威廉、凱特這一對的受歡迎度當然並非所向披靡，哈利王子跟他老婆梅根也有人力捧；媒體目前報導英國王室新聞，目前都跑兩組支持者在對抗的故事主軸。

不少英國媒體報導梅根時要比報凱特嚴厲得多；例如每日郵報(Daily Mail)刊出梅根雙手環抱自己孕婦肚子的照片，下標題說：「梅根為什麼捨不得把自己的手由孕腹拿開？」但在幾個月前，同一報紙描述懷孕的凱特為「溫柔地」捧著孕腹。

威廉與凱特被視為更願意控管媒體及新聞內容，而非公開斥責。但是，目前修圖跑出來，事實上凱特拍照時並沒戴結婚戒指，所以只加油添薪，助長陰謀論與揣測，談她的健康及私生活，而那是兩人極力想避免的。

凱特以前的公關紀錄完美無瑕，大概只有伊麗莎二世才堪比美，但現在很多人看來，修圖照已然讓凱特光環為之破功。

凱特 梅根 哈利

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