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傳聞中的「緋聞小三」…蘿絲漢伯里曾是凱特王妃閨密

編譯徐榆涵／綜合報導
蘿絲漢伯里(左)被指是威廉長年的緋聞小三。(路透)
蘿絲漢伯里(左)被指是威廉長年的緋聞小三。(路透)

英國凱特王妃(Kate Middleton)已消失在公眾面前兩個多月，1月被指動腹部手術後，因休養取消出席很多公開場合，日前突然發布與三名孩子的家庭照「報平安」，卻又被遭指P圖，外界除了關心她的身體健康外，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。

紐約郵報報導，隨著凱特與威廉「感情生變」的傳聞不斷，威廉長年的緋聞小三——蘿絲漢伯里(Rose Hanbury)，再度成為討論焦點。

凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。(美聯社)
凱特王妃消失許久，與威廉王子的婚姻狀況也備受關注。(美聯社)

威廉與蘿絲從2019年開始傳緋聞，美國脫口秀主持人史蒂芬柯貝爾(Stephen Colbert)12日便在其主持的《深夜秀》(The Late Show with Stephen Colbert)節目中拿威廉王子與蘿絲的緋聞出來調侃。

荷伯說道，「凱特王妃似乎失蹤了，舉國都陷入動盪，現在網路上傳聞，這可能與她的丈夫、未來的英王威廉王子外遇有關。」

39歲蘿絲漢伯里 出身貴族、與王室私交甚篤

蘿絲漢伯里究竟是誰？事實上，39歲的蘿絲可是來頭不小，貴族出身且擔任過模特兒，祖母曾是已故女王伊麗莎白二世的伴娘，2009年嫁給大23歲的導演兼柴郡候爵丈夫大衛喬蒙德利(David Cholmondeley)，兩人育有3名子女，亦是威廉和凱特在諾福郡的鄰居。

此外，蘿絲與王室私交甚篤，出席過不少王室活動，包括伊麗莎白二世女王國葬以及2023年5月國王查理三世的加冕典禮等，據傳蘿絲因協助平民出身的凱特貴族禮儀，因此與凱特成為好閨密。

2019年有消息傳出，一直都是凱特閨蜜的蘿絲已經和凱特決裂，原因是因為凱特發現威廉趁著自己懷路易斯小王子的期間，與蘿絲多次私下見面並對自己不忠，讓凱特心痛欲絕。

儘管威廉凱特和蘿絲至今未曾公開談論過這起緋聞，但隨著凱特神隱，威廉和蘿絲的婚外情又再度浮出水面，引起外界關注。

凱特 緋聞 查理三世

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