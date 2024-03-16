我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

編譯盧炯燊／綜合15日電
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

英國王室的八卦新聞，包括威廉王子(Prince William)的婚外情，一向是英美小報樂此不疲的題材，主流媒體通常不加理會；但當美國哥倫比亞廣播公司(CBS)電視深夜脫口秀也拿此當作八卦話題之後，各大新聞媒體也都開始重視起來，甚至可能引發成為英國王室的公關危機。

被踢爆修圖 凱特王妃婚戒不見了

英國凱特王妃(Kate Middleton)上次公開露臉是在去年12月25日，今年1月王室宣布她接受腹部手術，但迄今從未現身，去向與現狀成謎；當網路上「陰謀論」傳聞不斷的同時，近期王室在「母親節」發布一張她與孩子的家庭照，還是給人踢爆是修圖(P圖)時，更加惹起公眾懷疑。

英國「每日郵報」(Daily Mail)知名專欄作家維恩(Sarah Vine)指出，這張修圖最引人注目的地方之一是她沒有戴結婚戒指，加劇了網友指她已離婚的傳言。

威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)
威廉王子去年11月底與凱特王妃一起出席活動時，凱特手上仍然戴著戒指。(美聯社)

小報長期以來有關威廉長年的情婦蘿絲漢伯里(Rose Hanbury)，再度成為話題人物；兩人「劈腿」傳聞從沒停過，英美八卦媒體甚至瘋傳凱特懷第三胎時，兩人暗通款曲。

一直以來，英國主流媒體和許多美國媒體都避免捲入王室八卦，即使犧牲了發行量及讀者群，但出於對王室的尊重也在所不惜。

然而對於最新的緋聞，由於凱特長期不現身，開始惹人疑竇。

儘管王室照例否認，但美國CBS王牌節目「深夜秀」(Late Show)主持柯貝爾(Stephen Colbert)也將此作為話題，直指凱特不見了「可能與她老公有外遇有關」後，這個英國王室八卦新聞就在檯面上被踢爆了，即時受到英美主流媒體關注，連一向嚴肅的英國「衛報」(Guardian)，八卦性濃厚的紐約郵報(New York Post)、ET、Cosmopolitan等報刊雜誌、電視節目也紛紛加入報導行列。

法新社全球新聞總監切特溫德(Phil Chetwynd)在接受英國廣播公司(BBC)訪問時指出，來自肯辛頓宮的消息來源不再值得信賴，他已向團隊發出通知，對來自所有所謂消息來源要加倍警惕。

隨著社交媒體陰謀論變得愈來愈瘋狂，王室、凱特及威廉正面對一場持續擴大的公關危機，有評論指唯一可以平息的就是威廉與凱特直接面對公眾。

凱特 母親節 緋聞

上一則

經濟專家：30年固定房貸利率走勢 決定2024誰當選

下一則

隱瞞中國市場銷售壓力？庫克一席話 蘋果賠4.9億

延伸閱讀

凱特王妃人氣高「甚於威廉」 英王室無出其右

凱特王妃人氣高「甚於威廉」 英王室無出其右
凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒

凱特不出面、媒體瘋追威廉婚外情 英王室公關危機延燒
凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注

凱特王妃究竟去哪了？謠言四起 威廉王子「緋聞小三」再引關注
凱特修片被抓包 梅根的人員嘲笑：她絕對不會犯這種錯

凱特修片被抓包 梅根的人員嘲笑：她絕對不會犯這種錯

熱門新聞

中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

2024-03-11 02:30
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

2024-03-11 02:26
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
拜登總統。(路透)

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

2024-03-10 10:41
國會眾院預定13日就因為國家安全顧慮，立法禁止抖音的相關法案進行表決，預料可獲兩黨支持通過。(美聯社)

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

2024-03-13 10:55

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜