雷傑納隆科學獎 亞、季軍皆華生 前10名華生占5席

紐約州Ossining高中的華裔學生叢宇銅(左)獲得本屆亞軍，季軍由加州The Harker School的華裔學生韋嘉和(右)奪得。中為本屆冠軍、印度裔Achyuta Rajaram。(主辦方提供╱Chris Ayers攝影)

享有「少年諾貝爾獎」之名的雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)，12日公布2024年的最終獲獎名單，華裔 學生表現亮眼，前十名中共有五名華生，亞軍和季軍也分別由來自紐約州 和加州 的華生摘得。

紐約州Ossining高中的華裔學生叢宇銅(Thomas Cong)為本屆亞軍，他主要研究多種癌症類型中，基因表達和代謝間的信息重疊；此次獲獎，可獲得17萬5000元獎金。

季軍由加州The Harker School的華裔學生韋嘉和(Michelle Wei)奪得，她的研究項目為在矩陣乘法時間內，確定性求解二階圓錐程序；獲得15萬元獎金。

此外，前十名中還有三名華裔學生，他們分別為：奪得第四名的Nathan Wei，他就讀於佛州Buchholz高中，研究項目是通過持久性超高分子量全氟苯乙烯共聚物的光聚合，以及後官能化獲得新型彈性聚苯乙烯。

奪得第四名的是Nathan Wei(左二)，他就讀於佛州Buchholz高中。(主辦方提供)

獲得第八名的是Selina Zhang，她就讀於新澤西州的North Hunterdon高中，研究主題為一種新的人工智慧方案，以期減少入侵的斑點燈籠蠅群種。

獲得第八名的是Selina Zhang，她就讀於新澤西州的North Hunterdon高中。(主辦方提供)

獲得第十名的為新罕布夏州Phillips Exeter Academy的華裔學生卜海宬(Alan Bu)，他的研究關於具有固定邊數的平面圖中，能生成數的最大數量。

獲得第十名的為新罕布夏州Phillips Exeter Academy的華裔學生卜海宬(左二)。(主辦方提供)

本屆冠軍由印度裔Achyuta Rajaram摘得，他就讀於新罕布夏州的Phillips Exeter Academy，主要研究為視覺電路自動化，以發現和分析電腦模型中真正參與決策的部分，希望促進電腦在人類世界的公平、有效和安全性；他榮獲主辦方頒發的25萬元獎金。

今年是雷傑納隆科學獎第83屆，入圍前40名的學生來自11個州，共34所學校，每名學生至少獲得2萬5000元獎金，總額共計180萬元。

本年度的前40名中，共有17名華裔高中生，分別來自加州、紐約州、麻州、新州等11個州。詳細名單及研究項目，可查詢官網：https://reurl.cc/eLz1Wm。