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房貸利率升、限新屋興建 Zillow：年薪近11萬才負擔得起

編譯周芳苑／綜合13日電
房貸利率仍不下降，加上各州各地都市計畫法規限制，買房難上加難。(美聯社)
房貸利率仍不下降，加上各州各地都市計畫法規限制，買房難上加難。(美聯社)

聯準會連番升息推升房貸利率，買房難負擔，專家說，全美各地都市規畫法規嚴格、限制新屋興建，讓房屋供應短缺問題雪上加霜，買房難上加難；根據房地產訊息網站Zillow，目前在美買住房，年薪要10萬6500元才負擔得起，較2020年1月大增80%。

Zillow報告稱，將近四年前，年薪5萬9000元就可借房貸買房，頭期款10%、每月房貸還款金額不超過收入30%；如今， 一般家庭年收入約8萬1000元，高於2020年的6萬6000元，卻無力負擔房貸、買不起房子。

Zillow資深經濟學家迪文吉(Orphe Divounguy)說，2020年1月起，美國一般住房的房貸費用幾乎翻倍。

經濟學家暨白宮經濟顧問委員會(White House Council of Economic Advisers)成員傑克森(C. Kirabo Jackson) 說，1990年代中期起，房價與薪資中間值逐漸脫節，人們愈來愈買不起住房。

住房供應吃緊也是讓人買不起房子的一大要因，分區法規限制新屋興建是罪魁禍首。

迪文吉說，既然住房供應不足，就該從供應面解決，然而，全美既有的土地使用及建築法規都限制新屋興建。如果要改善住房負擔性，勢必要多蓋房子。

因此，傑克森說，為增加住房供應，各地決策者須設法讓土地使用及都市計畫法規鬆綁、降低建商障礙。

目前障礙重重，例如有些地區規定建築物不得超過三層樓，可容納的住戶隨之減少；傑克森認為，住房供應增加將有助於壓低房價，而基本上，一個地區住房供應的土地使用和分區法規通常由地方政府決定，增加住房供應最直接的方法之一是放寬分區限制，允許在現行規則不允許蓋房的地區建造經濟適用房。

迪文吉說，有些地方都市規畫法規已鬆綁，新房庫存隨之增加。例如在南部，有些地區允許建商建造較小的連接房而不限獨立單戶住宅，新屋大增，在限制重重的地方則沒有足夠新屋滿足需求。

傑克森說，聯邦政府致力透過財政激勵措施幫助開發商建造更多經濟適用房，讓各地決策更有彈性。他認為，經濟成長、人口增加，勢必需要建造更多住房。

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