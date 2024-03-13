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重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

華爾街日報：蕭美琴訪美 擬溝通賴政府政策

編譯高詣軒／綜合報導
中華民國副總統當選人蕭美琴本周將以私人身分低調訪問華府。(中央社)
中華民國副總統當選人蕭美琴本周將以私人身分低調訪問華府。(中央社)

中華民國副總統當選人、前駐美代表蕭美琴本周將以私人身分低調訪問華府。「華爾街日報」12日引述未具名知情人士報導，蕭美琴此行除了要收拾回台競選時留下的個人物品，也計畫會晤美方官員，與拜登政府成員討論「五二○」後新政府的政策，訪美後蕭也計畫繼續以私人身分訪問若干歐洲國家首都。

報導指出，此次出訪恰逢拜登政府處理對中關係的微妙時刻，尚無法判定蕭美琴計畫會晤的對象。台灣外交部在12日的例行記者會上說並無相關資訊可提供；一名民進黨發言人也說蕭為私人出訪，沒有細節可提供。美國在台協會則未立即回應置評請求。

北京正密切關注台美官員接觸。知情人士說，台美擔心中國大陸反應，試圖讓蕭美琴行程保持隱密。

去年台灣選舉總統期間，當時擔任台灣駐美代表的蕭美琴「臨危受命」，出席亞太經濟合作會議(APEC)後就倉促返台投入選戰，只帶回四隻愛貓、隨身衣物及重要資料，其餘物品幾乎都留在美國。因此這次返回美國是處理搬家事宜，並且拜訪親友。

路透指出，52歲的蕭美琴會說流利的英語，在華府也擁有豐富的人脈關系，她從2020年起擔任台灣駐美代表，去年加入選戰，和民進黨總統候選人賴清德搭成「賴蕭配」，在今年1月贏得台灣大選。她將在5月20日和賴清德一道宣誓就職。

外交圈的消息人士表示，蕭美琴將會扮演在台北和華盛頓之間促進溝通的角色。

報導稱，1月大選結果出爐後，台美當局皆留心勿激怒北京。時值俄烏、加薩戰火延燒，拜登政府理解避免在台海引爆新衝突符合美方利益。北京領袖則苦於經濟放緩，也尋求讓中美關係保持相對穩定。

但報導引述中國分析人士指出，蕭美琴這次出訪仍可能使中國領導層不悅。北京對總統當選人賴清德特別疑慮，認為他比現任的蔡英文更熱中提倡台獨。

拜登 賴清德 華府

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