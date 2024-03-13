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歷史性投資 美年度預算首度獨列台灣 1億美元助防衛

編譯徐榆涵、記者陳熙文、謝守真／綜合報導
美國年度預算首次獨列軍援台灣經費。圖為美製拖式飛彈。(本報檔案照)
美國年度預算首次獨列軍援台灣經費。圖為美製拖式飛彈。(本報檔案照)

白宮11日向國會提交2025財政年度預算案，總開支7兆3000億美元，其中國防預算8500億美元，較去年增加1%。國務院也首度在財政年度預算案編列1億美元經費，協助台灣強化防衛能力，以維護台海和平穩定。

國務院新聞稿指出，2025財政年度預算案將提供資源，供國務院和美國國際開發總署(USAID)擴大與國際夥伴合作，以促進經濟繁榮、區域安全與穩定並重振共同民主價值。有關台灣部分，國務院請求編列1億美元持續投資於增強台灣安全的計畫；國務院指此為「歷史性」投資，首度在預算案單獨列出台灣，展現對台灣安全的承諾。

白宮記者會新聞稿則指出，這筆「歷史性」投資將透過「外國軍事融資」(FMF)管道提供台灣軍援等方式，提升台灣的嚇阻力，維持台海和平穩定。

媒體在記者會上提問，過去有多筆金額逾1億美元的美國對台灣軍售案，為何國務院強調這筆經費是「歷史性」投資？美國副國務卿韋瑪表示，這是國務院「首次替台灣單獨列出項目」，再次確認美國對台灣安全援助的承諾，以及對維護自由開放印太地區的承諾。

記者追問這1億美元細項用途是否包括美國特種部隊在台灣的長期協訓任務？韋瑪回應，「我不這麼認為，我認為這就是傳統的安全援助，還有『國際軍事教育和訓練』援助。我再次強調，你必須將其與我們在印太戰略中提供的全部援助，以及新添加的強制性資金一起看」。

除了國務院預算，國防部也編列5億美元經費，用於補充美國提供給台灣的武器庫存；這些武器將透過「總統撥款權」交付台灣。

根據美國國防部新聞稿，國防部副部長希克斯表示，國會先前已經授權動用「總統撥款權」提供台灣軍援。2025財政年度預算案是首度編列經費，補充美國透過總統撥款權軍援台灣所消耗的庫存，保持備戰狀態。

拜登總統去年8月提出將提供台灣8000萬美元外國軍事融資的方案，並在11月簽署，是美國首度透過軍事融資貸款提供台灣軍援。美國透過「外國軍事融資」管道提供台灣軍備，源自於包含在2023財政年度國防授權法的「台灣增強韌性法」，該法授權國務院從2023年至2027年期間，每年提供台灣20億美元軍援。

台灣外交部表示，對於美國行政部門持續以多元政策工具及具體行動，明確傳遞協助台灣強化防衛能力與捍衛台海和平穩定現狀的積極訊息，表達誠摯歡迎與感謝；此舉再次彰顯美國對提供台灣安全援助及對維護自由開放印太區域的承諾，也表達對台灣國防需求的高度重視。

中國大陸外交部則回應，堅決反對美台軍事聯繫和武裝台灣，敦促美方恪守一中原則，停止干涉內政；中方將採取措施，堅定維護自身主權和領土完整。

國務院 預算 投資

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