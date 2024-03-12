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攝影專家：凱特王妃家庭照 不排除經AI處理過

編譯中心／綜合報導
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。(路透)
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。(路透)

英國肯辛頓宮11日釋出的凱特王妃為主的英國母親節家庭照，被認為疑點重重，凱特隨後為自己修改照片造成公眾紛擾，在社群媒體X發表聲明致歉。有攝影專家指出，不排除照片經人工智慧(AI)工具處理過。

中央社報導，谷歌(Google)去年10月推出智慧型手機Pixel 8，該系列手機有Best Take(最佳照)及Magic Editor(魔法編輯師)功能。

這兩個功能可從儲存於手機和雲端裝置的照片自動篩選出各項細節的「最佳呈現」、加以編輯重組，以打造「最完美」合照。舉例而言，Best Take可為新合照中的每一個人從所有既有照片選出「最完美臉部表情」，並自動合成。

不過，專家指出，相關功能並不完美，成品可能出現線條模糊等缺陷。曾為「紐約時報」、時代雜誌等媒體供圖的攝影師惠提(Chris Whitty)，就是推測凱特「照片門」合照可能經AI處理的其中一位專家。

「每日郵報」(Daily Mail)11日彙整攝影專家意見，推敲可能的照片產製過程。

部分專家認為，這是未慎重使用Photoshop、Topaz等修圖軟體的結果。攝影師莫提默(Katie Mortimore)說，照片明顯經改造，但不確定是否為合成不同照片，或是經部分加工變造。

她舉例，她相信凱特確實與三名子女拍了合照，但可能未張開雙臂環抱他們，而原因可能是凱特1月接受腹部手術，至今仍在復原，做這樣大展雙臂的動作會讓她不適。

莫提默也提到，她不認為這是肯辛頓宮第一次釋出經改造的照片。

其他攝影專家認為，「照片門」合照可能是合成同一時間、地點拍攝的數張照片，也可能單純是修圖過度、修圖者卻缺乏必要專業能力的結果。

多數專家同意，無論過程為何，這起事件凸顯威爾斯王儲(Prince of Wales)威廉(William)及凱特王妃在公眾眼前呈現「夢幻美好家庭」的壓力，任何細微的「不完美」都必須被消除。

英國資深人物攝影師克拉克(Paul Clarke)在X上發文表示，凱特與子女的爭議合照有太多明顯經改造的地方，若新聞攝影服務或其他專業供圖單位對這類公關照採取「來稿照登」的態度，則它們該感到羞恥。

凱特 AI 母親節

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