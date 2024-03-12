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家庭照遭下架 凱特王妃道歉 坦承修改編輯照片

編譯中心／綜合11日報導
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡(圓圈處)而被多家通訊社撤回。(美聯社)
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡(圓圈處)而被多家通訊社撤回。(美聯社)

英國肯辛頓宮(Kensington Palace)10日在母親節當天釋出凱特王妃(Kate)與三名子女的合照，卻因照片有修圖跡象，被美聯社等多家國際通訊社撤圖。在各方質疑下，凱特11日不得不為修圖引發的紛擾，發表聲明表示歉意。

凱特透過社群媒體X平台坦承，一如其他業餘攝影師，自己偶爾也會修改編輯照片，並為家庭照引發紛擾致歉，並希望所有慶祝母親節的民眾過節愉快。

凱特表示，「對於我們昨天分享的家庭照片造成任何混亂，我想表達歉意。」最後在文末署名C(Catherine；Kate是Catherine小名)。

面對各界批評壓力湧至，肯辛頓宮尚未證實是否將釋出未經修改的原始照片。

包括美聯社(AP)、路透(Reuters)、法新社(AFP)等國際通訊社，以及Getty、Shutterstock等圖庫公司陸續撤回照片，並通知客戶停止使用，撤圖主要原因是照片修改幅度過大、有經數位技術改造的痕跡，但未有跡象顯示照片為造假。

專家表示，平息有關凱特照片的噪音的唯一方法是發布原始照片，而「慘敗」對王室來說是「在非常困難的時期」的「非常糟糕的形象」。

根據消息人士指出，10日釋出的照片是威爾斯王儲(Prince of Wales)威廉(William)的業餘作品；王儲與王儲妃原本用意是在母親節與公眾分享「非正式」家庭照，而王妃確實對照片「微幅調整」。

該消息人士強調，王儲、王妃與三名子女10日一同歡度母親節，度過美好一天；英國母親節源自教會傳統，每年日期不同，今年是3月10日。

根據報導，凱特1月接受腹部手術，29日出院後，未曾出現在公眾活動，不過肯辛頓宮未說明手術原因，但強調凱特術後復原良好，肯辛頓宮只會在情況有「顯著新變化」時，才會對外發布進一步訊息。

凱特喜愛攝影，肯辛頓宮以往釋出許多由凱特拍攝的家庭生活照，這次則是王儲威廉首度掌鏡，不過意在平息公眾對凱特健康情形臆測的照片，卻引來更多傳言和紛擾。

英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤...
英國肯辛頓宮10日發布凱特王妃和三名子女的合照，但被指有編輯痕跡而被多家通訊社撤回。(路透)

凱特 母親節 社群媒體

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