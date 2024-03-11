喬州女大生命案讓邊安議題升溫 川普批民主黨政策致命

前總統川普9日喬州出席遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的群眾追思大會，抨擊拜登總統放縱邊界安全。(美聯社)

拜登 總統9日表示，對於7日發表國情咨文(State of the Union)時以「非法移民 」描述喬治亞州護理學院女學生萊利(Laken Riley)命案的兇嫌，感到抱歉；前總統川普 同一天則在喬州羅馬(Rome)造勢活動上，批評民主黨移民政策造成萊利喪生。

22歲的萊利上個月出門跑步卻遭殺害，26歲委內瑞拉無證移民伊巴拉(Jose Antonio Ibarra)被捕後面臨綁架、謀殺罪名起訴，無證客引發邊境安全問題，隨著媒體對這起命案的大幅報導迅速發酵。

拜登總統在7日國情咨文演講中，唸錯遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的名字，讓無證客與邊安議題繼續升溫，成為大選兩黨攻防的議題。(美聯社)

拜登在國情咨文以「非法移民」描述萊利命案兇嫌，引來民主黨左派人士大肆批評。拜登9日在亞特蘭大接受MSNBC新聞頻道專訪錄影時說，不該用「非法移民」一詞，應該說「無證移民」。喬州是2024年大選關鍵州，拜登9日在喬州舉辦造勢活動，並與喬州小型企業領袖會面。

同一天也在喬州安排選舉行程的川普，造勢活動則有萊利父母、妹妹與親友參加。川普在造勢活動上說，拜登為了以「非法移民」稱呼萊利命案兇嫌而上電視還道歉，「拜登其實應該為了向殺人犯致歉一事道歉才對」。

前總統川普9日喬州出席遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的群眾追思大會，抨擊拜登總統放縱邊界安全。(美聯社)

美聯社報導分析，拜登與川普隔空交手，凸顯萊利命案成為2024大選敏感話題，對拜登對於美墨邊境危機處理充滿高度挫折的共和黨選民找到宣洩不滿的出口。

萊利父母在造勢大會獲得全場觀眾起立致意，有觀眾舉著萊利照片的海報，標語寫著「說出她的名字」、「記得我們的天使」。川普對萊利父母說：「我們與你們同感悲痛。」

川普在將近兩個小時造勢大會演講說，痛批拜登對於美墨邊境危機的處理，還批評拜登在國情咨文把萊利名字說錯。他說：「拜登在我們邊境的所作所為，就是對人性以及美國人民的犯罪，拜登將永遠無法獲得原諒。」

前總統川普9日喬州出席遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的群眾追思大會，抨擊拜登總統放縱邊界安全。(美聯社)

川普說，如果不是因為拜登「蓄意且惡意地破壞邊境」，讓成千上萬危險的犯罪分子得以進入美國，萊利今天就還會活著。

移民議題是川普競選主軸，川普也說如果再次執政，將啟動美國史上最大規模遣返行動。