我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有美國籍私生子？ 比亞迪董事長王傳福遭「愛國出征」

奧斯卡完整得獎名單／「奧本海默」大贏家 艾瑪史東奪最佳女主角

喬州女大生命案讓邊安議題升溫 川普批民主黨政策致命

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普9日喬州出席遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的群眾追思大會，抨擊拜登總統放縱邊界安全。(美聯社)
前總統川普9日喬州出席遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的群眾追思大會，抨擊拜登總統放縱邊界安全。(美聯社)

拜登總統9日表示，對於7日發表國情咨文(State of the Union)時以「非法移民」描述喬治亞州護理學院女學生萊利(Laken Riley)命案的兇嫌，感到抱歉；前總統川普同一天則在喬州羅馬(Rome)造勢活動上，批評民主黨移民政策造成萊利喪生。

22歲的萊利上個月出門跑步卻遭殺害，26歲委內瑞拉無證移民伊巴拉(Jose Antonio Ibarra)被捕後面臨綁架、謀殺罪名起訴，無證客引發邊境安全問題，隨著媒體對這起命案的大幅報導迅速發酵。

拜登總統在7日國情咨文演講中，唸錯遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的名字，讓無證客...
拜登總統在7日國情咨文演講中，唸錯遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的名字，讓無證客與邊安議題繼續升溫，成為大選兩黨攻防的議題。(美聯社)

拜登在國情咨文以「非法移民」描述萊利命案兇嫌，引來民主黨左派人士大肆批評。拜登9日在亞特蘭大接受MSNBC新聞頻道專訪錄影時說，不該用「非法移民」一詞，應該說「無證移民」。喬州是2024年大選關鍵州，拜登9日在喬州舉辦造勢活動，並與喬州小型企業領袖會面。

同一天也在喬州安排選舉行程的川普，造勢活動則有萊利父母、妹妹與親友參加。川普在造勢活動上說，拜登為了以「非法移民」稱呼萊利命案兇嫌而上電視還道歉，「拜登其實應該為了向殺人犯致歉一事道歉才對」。

前總統川普9日喬州出席遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的群眾追思大會，抨擊拜登總統...
前總統川普9日喬州出席遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的群眾追思大會，抨擊拜登總統放縱邊界安全。(美聯社)

美聯社報導分析，拜登與川普隔空交手，凸顯萊利命案成為2024大選敏感話題，對拜登對於美墨邊境危機處理充滿高度挫折的共和黨選民找到宣洩不滿的出口。

萊利父母在造勢大會獲得全場觀眾起立致意，有觀眾舉著萊利照片的海報，標語寫著「說出她的名字」、「記得我們的天使」。川普對萊利父母說：「我們與你們同感悲痛。」

川普在將近兩個小時造勢大會演講說，痛批拜登對於美墨邊境危機的處理，還批評拜登在國情咨文把萊利名字說錯。他說：「拜登在我們邊境的所作所為，就是對人性以及美國人民的犯罪，拜登將永遠無法獲得原諒。」

前總統川普9日喬州出席遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的群眾追思大會，抨擊拜登總統...
前總統川普9日喬州出席遭無證客殺害的喬州女大學生萊利的群眾追思大會，抨擊拜登總統放縱邊界安全。(美聯社)

川普說，如果不是因為拜登「蓄意且惡意地破壞邊境」，讓成千上萬危險的犯罪分子得以進入美國，萊利今天就還會活著。

移民議題是川普競選主軸，川普也說如果再次執政，將啟動美國史上最大規模遣返行動。

拜登 非法移民 川普

上一則

奧斯卡╱怪奇比莉以芭比獲最佳原創歌曲 肯尼獻唱

下一則

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

延伸閱讀

拜登簽4600億元開支法案 聯邦政府免關門 國防預算仍待協商

拜登簽4600億元開支法案 聯邦政府免關門 國防預算仍待協商
民調領先拜登 但經費遠輸…川普在戰場州面臨硬戰

民調領先拜登 但經費遠輸…川普在戰場州面臨硬戰
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
拜川喬州對決 川普誓言奪回上屆滑鐵盧之地

拜川喬州對決 川普誓言奪回上屆滑鐵盧之地

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
海理在6日早宣布推出共和黨總統初選。（路透）

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

2024-03-06 10:18

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全