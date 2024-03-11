ABC民調：36%相信川普能做好國家領導人 33%相信拜登

據美國廣播公司新聞網(ABC News)與艾普索斯(Ipsos)的10日最新民調，民眾對於誰能做好國家領導人工作的看法存在分歧，36%相信川普 在領導國家方面會做得更好，33%相信拜登 ，30%兩者都不相信。

相信川普更能做好總統工作的共和黨人占82%，多於相信拜登的民主黨人(72%)；在無黨派人士中，32%相信拜登，31%相信川普，37%兩者都不相信。

兩人的支持度相似，也同樣偏低，33%國人較支持拜登，29%較支持川普，21%對兩人都不贊同，這部分人是否投票以及投票給誰將是2024年選舉的關鍵因素。

對兩人均不支持的人群中，72%認為兩人都無法做好領導國家的工作，僅19%相信川普，9%相信拜登。

拜登7日在第三次國情咨文演說中為自己的連任提出理由，他發表慷慨激昂的演說，宣揚自己的政績。

根據民調，29%國人認為他的演說比預期中更好，12%認為比預期中更差，24%認為與預期的相同，另外35%未閱讀、收看或收聽國情咨文。

在對兩人皆不贊同的關鍵目標群體中，半數人表示未閱讀、收看或收聽演說，19%認為拜登的演說比預期中好，7%認為比預期中還差。

在談到拜登在重大議題上的表現以及川普擔任總統時如何處理相同議題時，國人在經濟(49%-37%)、通膨(45%-31%)、犯罪(41%-35%)以及移民和美墨邊界情況(45%-29%)方面的評價更支持川普。

在氣候變遷(42%-33%)、墮胎 (47%-35%)方面則更支持拜登；在兩人皆不贊同的的群體中，36%贊同拜登處理墮胎議題的作法。

對兩人均不支持的群體中，在經濟(15%)、通膨(12%)、犯罪(16%)、移民(7%)問題上對拜登的處理方式支持度較低。

國人對拜登處理以色列與哈瑪斯戰爭的支持率下滑，從10月的41%降到最新民調顯示的30%。

在全體國人當中，對拜登處理墮胎問題的支持率從10月的39%上升至現在的47%。

與經濟、通膨、移民問題相比，選民是否視墮胎為關鍵議題，將成為2024年總統大選的關鍵因素。