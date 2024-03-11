矛盾？房租降溫 官方數據卻指仍在推升通膨

通膨降溫，包括房租在內的物價也有下降，但至少要半年以上才能在官方統計上表現出來。(美聯社)

聯準會(Fed)升息行動的效果顯現，大多數領域的價格都在放緩，幾乎所有數據都顯示房租成本在下降，但據官方報告看來房租成本仍在推動通貨膨脹。因此經濟學者疑惑為何會出現這種房租降溫、卻與官方數據矛盾的情況。

華盛頓郵報報導，租房網站Apartment List最新數據顯示房租連續六個月下降，直到2月才小幅上漲，全國房租成本已比一年前低1%；全國一半以上的大城市出現下滑。

2020年開始因新冠疫情影響，搬家需求大增，房市供應不足促使價格上漲，也催生新項目破土動工。去年已有數十萬套新房進入市場，預計今年將再多100萬套，預計隨著庫存增長，價格可持續降溫。如佛州 疫情期間租金 漲幅全國最高，隨後邁阿密、奧蘭多都興建超過2萬套公寓，占總庫存一成以上，現在佛州主要城市的租金都下降。

但這種轉變沒有體現在官方通膨報告中，1月份房屋成本指標較前月上升，勞工 統計局彙編的消費者物價指數(CPI)顯示住房成本比去年同期上漲6%，雖低於8.1%的峰值，但仍高於正常水準。

經濟學者很快認為是1月份數據通常充滿季節性差錯，推高該月通膨，要一段時間才能讓其他數據與勞工統計局同步。部分原因是勞工統計局每六個月的調查中才會記下一個單獨物件的價格，即使房租成本此期間已發生變化。此外勞工統計局追蹤所有租客的房租，而不僅僅是新租客，也就是已租一年或更長時間的人可能不會那麼快看到成本變化。

Zillow經濟學者迪沃蓋(Orphe Divounguy)指出即使房租完全停止成長，也要兩年後才能顯現，將整體房屋指數拉低至更正常的2%。房地產資訊網站CoStar多戶住宅分析全國總監利比克(Jay Lybik)也說房租通常需要三季的時間才能納入政府統計數據，考慮到經濟表現可能異常、導致模型偏離，這個時間表還可能會拉長。