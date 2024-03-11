住房短缺 左右派罕見結盟推「歡迎新鄰居運動」

抱著女兒的羅森20年前在舊金山矽谷成家立業，高科技帶來就業機會與高收入，但也造成住房困難。羅森參與「歡迎新鄰居運動」希望能對公共政策的土地運用進行改革。(美聯社)

房屋價格過高、供應緊縮已成為美國最緊要的民生負擔之一，也日益成為政治角力的問題。但兩黨政客很快便發現他們都無法安撫選民，在「歡迎新鄰居運動」(YIMBY，意指(Yes In My Back Yard，歡迎到我家後院)大會上，也漸漸突破往日偏左派人士的主導組成，逐漸見到共和黨 人參與，希望能解決結構性住房問題、減少政治分化。

紐約時報報導，「歡迎新鄰居運動」的大會於2016在科羅拉多州圓石市(Boulder)開始，主要由左派、自由派人士及中間派民主黨 人互相討論、發聲，希望減少社區的排他性，並提高住房密度。

但在改革方面，民主黨人經常推動精簡措施、補貼住房等；共和黨人則往往不願實施房租上限等限制政策。住房問題的根源為住房短缺，而住房短缺的問題又源於1910年代起的土地分區法規，規定各都會必須按照土地用途規畫，建造工廠、公寓大樓、單家庭住房等建築，以整新市容。

但此法也逐漸帶來排他、種族及階級隔離等問題。因此影響最大的政策都是圍繞著加速建設，兩黨在此仍有合作空間，「歡迎新鄰居運動」的訴求便是希望改良住房法，並提升到州層級立法，這便需要共和黨人合作投票。

柏克萊加大(UC Berkeley)公共政策教授戈巴克(Jake Grumbach)表示，住房的幾個特點使其成為兩黨合作的理想議題：住房法是超本地化(hyperlocal)的，因此不會引起全國性政黨太多關注，而全國性政黨往往會導致兩極化。

雙方人馬也逐漸出現合作曙光。兩個經常對立的智庫－左傾的進步政策研究所(PPI)及右傾的美國企業研究所(AEI)最近在華府舉辦一場增加住房供應的聯合活動；奧斯汀德州 大學2月舉辦「歡迎新鄰居運動」，共和黨籍蒙大拿州州長強佛特(Greg Gianforte)和德州議員皆出席發言；贊助商名單也能見到美國企業研究所等保守派組織。