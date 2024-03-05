瑪丹娜演唱會舞台布景 率先採用生成式AI

聲名歷久不衰的國際巨星瑪丹娜，在演唱會上率先使用AI科技。(美聯社)

此刻正在舉行巡迴演唱會的瑪丹娜 (Madonna)，是最早在表演內容上採用人工智慧 (AI )技術的演藝人員之一。

瑪丹娜台上演唱1980年代經典歌曲「美麗的島嶼」(La Isla Bonita)時，身後巨大螢幕上會播放繚繞著夕陽色調的動態影像，而當中呈現出的飄渺效果，就是借助開發中的生成式人工智慧(generative artificial intelligence)領域的文字轉影片工具，用戶只要輸入文字就會馬上生成一段影片。

內容導演卡修哈(Sasha Kasiuha)說，「我們試過電腦合成影像(CGI)，但看起來單調且俗氣，不合她胃口，於是我們才決定試試使用AI。」

瑪丹娜團隊使用的是新創公司Runway的產品，該公司去年3月首次發布一款文字轉影片模型。Runway執行長瓦倫蘇埃拉(Cristóbal Valenzuela)表示，雖然有人認為上述工具是「一種神奇工具，輸入一個文字，它就能精確地產出你心中所想的東西」，但最有效的方法是升級創意專業人士使用多年的數位編輯軟體。

該公司目前鎖定的客戶包括大型串流公司、製作公司與廣告公司等。

目前由AI生成的影片片段仍以秒計算；麻省理工學院(Mass. Institute of Technology)教授魯斯(Daniela Rus)說，「生成影片比靜態圖像更複雜，因為需要考慮時間動態，也就是影片中的元素隨時間和影格列的變化。」

稍早谷歌(Google)推出了Genie技術，可以將照片甚至素描轉化為「變化多端」的電玩世界。克利夫蘭州立大學(Cleveland State University)研究人員辛格(Aditi Singh)認為，「短期內AI生成影片將可能出現在行銷與教育內容上，作為更便宜的替代方案。」不過，韋伯爾說，「我還是相信人，最終會成為一種共生關係，也就是AI提出建議讓人類加以改進或引導或是兩者的角色互換。」