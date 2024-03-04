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中國政協記者會 劉結一提到「經濟」64次 未言美中台

本報記者 廖士鋒、黃雅慧
全國政協新聞發布會3月3日在北京人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。(新華社)
全國政協新聞發布會3月3日在北京人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。(新華社)

3日的政協記者會，拉開今年中國「兩會」序幕，中午12時一過，就有媒體記者在人民大會堂東側外排隊，準備進場參加下午3時的記者會。外國媒體形容，3日是時隔四年首次恢復免隔離實體採訪，參會媒體人數不再受限，重現記者會人山人海景象。

記者會開始前，外界便關注首度登場的新任發言人劉結一。現年66歲的劉結一長期在外交系統工作，曾任中共中聯部副部長、中國常駐聯合國代表，2018年3月轉任國台辦主任(正部長級)，前年底交棒給宋濤後，出任全國政協外事委員會副主任，這次是接替郭衛民擔任政協會議發言人。

3月3日，全國政協新聞發布會在北京人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體...
3月3日，全國政協新聞發布會在北京人民大會堂舉行。大會新聞發言人劉結一向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。(中新社)

劉結一作為外交老將，新職首秀四平八穩，依舊擁有外交體系下培訓出的良好口才，整場記者會可謂準備充分，應答如流。

在全場十個提問與回答中，主要還是聚焦經濟，多次強調中國經濟「前景光明」，外界注意到，「經濟」一詞共提到64次、「發展」則高達87次、「企業」有25次。此外「協商」提到84次、「議政」29次，可見關注經濟和發展，在這次政協會議的角色更重要。

相較於去年「疫情」為熱點關鍵字，當時關切如何走向疫後復甦，今年則未再提到「疫情」。而令外界略感意外的是，今年記者會也未就國際關係、美中關係、台灣議題、民族宗教議題等提出特別表述。在港澳問題上觸及的也是與「發展」有關的大灣區議題，未談到一國兩制或基本法23條立法等敏感內容。

疫情 灣區 兩會

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