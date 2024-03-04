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30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

預期賴清德不碰一中底線 中國政協常委：兩岸可能延續不獨不武

特派記者廖士鋒、黃雅慧／北京報導
北大國際關係教授賈慶國。（本報資料照片／特派記者賴錦宏攝影）
北大國際關係教授賈慶國。（本報資料照片／特派記者賴錦宏攝影）

中國「兩會」全國政協14屆二次會議、14屆全國人大二次會議將分別於4日與5日在北京召開。全國政協常委、北大國關教授賈慶國指出，台灣賴清德贏得大選後，他上台對台海局勢影響是有限度的，因為兩岸實力對比已發生根本變化，中國有足夠實力遏制台獨，他預期未來兩岸關係很有可能延續「不獨、不武」。

「全國政協」3日舉行記者會，聚焦經濟問題，未涉及兩岸關係，政協發言人、國台辦前主任劉結一也沒有點到台灣媒體提問。唯一與台灣有關的回應，只有在提及政協今年工作時，劉結一表示將會就民族、宗教、涉港、涉台、涉外等議題展開座談協商，提出建議。

台海情勢近期因金門陸船翻覆事件升溫，加上5月20日賴清德就職台總統後，民進黨繼續執政，兩岸前景受關注。賈慶國在政協會議開幕前夕接受香港中評社訪問稱，台灣問題確實是中美關係的重中之重，也是中國核心利益的核心。他引述中國國家主席習近平談話，在台灣問題上，中國不會讓步，在反台獨、推動統一問題上，中國須堅決推進。

賈慶國認為賴清德上台確實給兩岸關係帶來一定變數，但是對台海局勢的影響也是有限度的；他說，兩岸實力對比已發生根本變化，中國有足夠實力來遏制台獨；他表示台獨就意味著戰爭和毀滅。

被問及賴清德5月就任台總統後是否會做出較破格舉動，賈慶國認為可能性不大；他表示，若真如此，台灣內部會反彈，美國並不支持，中國也會制止，「除非他（賴清德）發瘋了，否則不會去觸碰一個中國的底線」。

至於美中台關係，賈慶國稱，美國也會反對台獨，這不是因為美國不想支持台獨，而是因為支持台獨不符合美國利益，會把美國拉入一場和中國的戰爭中，這不是美國想要的。他說，當然在目前和可預見的將來，美國也不希望看到中國統一。因此他認為今年兩岸關係很可能會延續過去幾年狀況，就是「不獨、不武」。

提到中國促統，賈慶國認為「統一」更多是指政治上的統一，而不是領土和主權意義上的統一，因為台灣從自中國獨立，既然政治上的統一是「國內之事」，就需要更大耐心，更需要通過和平方式解決；未來中國還會在這方面努力，包括推動兩岸民間交流，加強經貿關係，同時做國際社會工作。

賴清德 兩會 香港

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