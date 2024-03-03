以色列初步同意加薩停火、釋放人質 正等哈瑪斯回應

美軍2日向加薩地區空投首批救援物資，美國空軍中央司令部的三架C130運輸機向加薩空投共66個棧板分量的物資，包括3萬8000份餐點。(路透)

美國高層官員2日表示，以色列 基本上已同意加薩 停火六周、釋放人質的協議架構，目前要看巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯 (Hamas)的意向如何；此外，在拜登總統授權下，三架美軍C-130運輸機首度空投3萬8000份口糧到加薩地區西南部沿地中海的沙灘上，預計接下來還會空投多次。

美軍首度向加薩空投口糧

美聯社報導，國際斡旋人員已努力數周，想在3月10日伊斯蘭聖月齋戒月(Ramadan)之前，調停出停火，容許救援物資送達加薩北部數十萬巴人手上；官員們憂心他們面臨飢荒。

按白宮戰地規則而不能具名的官員表示，以國「或多或少」接受本停火提案，哈瑪斯要釋放被視為虛弱的人質，包括傷病人員、老人及婦女；「目前球在哈瑪斯那一方」，斡旋各方正持續、盡力推動這項停火、釋放人質方案。

埃及高層官員表示，埃及與卡達擔任調停方，訂在3日於開羅進行談判，預計期間將收到哈瑪斯的回應。

隨著數十萬加薩北部居民陷入掙扎求生，譴責聲浪升高；美軍運輸機開始空投口糧，約旦與埃及軍方也表示也會執行空投。救援組織表示，空投是最後手段，最好的取代方式，是開放其他進入加薩的入境管道，同時清除少數幾條仍告開放的入境管道上頭的障礙物。

哄搶物資?以軍開槍? 多人死

約30輛救援物資載運車隊2月29日黎明前抵達，引發哄搶；巴人指責附近的以色列部隊向群眾開槍；以色列反駁說，只開槍警告，許多人是被踩踏而死。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)2日表示，死傷係以軍槍擊所致，要求國際調查。

以國軍方發言人、海軍少將哈加里(Daniel Hagari)表示，29日救援物資車隊是以方所組織，任何指稱以軍蓄意攻擊車隊、傷害巴人平民的說法，都是無稽之談。

美聯社報導，29日事件是因巴人突然冒出來，想由車隊爭搶物資，場面紊亂又突然遭遇以軍所致。

美方因此派出三架運輸機，於美東時間上午8時30分空投66批物資、包括約3萬8000份口糧，物資落在加薩西南部沿地中海的沙灘；空投與約旦皇家空軍協調，約旦空軍也表示，他們2日兩次食物空投到加薩北部，近幾個月已執行數次。

拜登政府官員表示，空軍運輸機投送的是野戰口糧，每封包內有維持一日所需的營養、熱量，挑選的地點被視為最平安等級，供平民能取得援助，自行分發。