將繼承90兆元資產…千禧世代 史上最富有的一代

千禧世代預期將可繼承90兆元遺產，成為史上最富有的一代。(路透)

許多千禧世代正為買房、穩定工作及生活費而苦惱，然而未來20年內，這一世代將繼承約90兆元資產，成為史上最富有的一代；但只有富裕家庭才享有這樣的庇蔭，且貧富差距可能進一步擴大。

全球房產諮詢公司萊坊(Knight Frank)的定期「財富報告」(The Wealth Report)指出，從現在到2044年間，美國沉默世代及嬰兒潮世代預計將把他們的巨額財富交給千禧世代。

但是誰接收這筆財富轉移，一大部分取決於個人出身。此一財富轉移終究是繼承上一代人而來，主要為房產，但也包括其他資產，萊坊全球研究主管貝利(Liam Bailey)在聲明中表示，這將為財富的運用帶來「地震 般」的變化。

該研究也顯示，富有的年輕人可能不再視房產或不動產為未來累積財富的方式。

理財公司Cazenove Capital主管皮基特(Mike Pickett)在報告中指出：「過去15年的低利率 環境和顯著的房價增長不太可能在下一個15年重現。」他稱有證據表明，比起以前的世代，接下來的Z世代可能更偏好租房、租車 以及訂閱制。

除了靠財富轉移，這些年輕人還有各種累積財富的新方法。

皮基特說：「這不僅只是現有財產簡單的轉移，我認為創造財富的機會也變得更多樣化，例如有些YouTuber的身價值數千萬。創造財富的第一代正在增加，創造財富的一系列創業途徑也在增加。」

報告還顯示，去年有更多人變得更富有，超級富豪的增長扭轉了前一年的下降趨勢。

根據報告，2023年全球淨資產超過3000萬元的超高淨值人士(UHNWIs)比前一年增長4.3%，達62萬6619人。

北美的超級富豪比率增長最多，比去年增加了7.2%，緊隨其後的是中東，超級富豪增長了6.2%，再來是非洲，增長3.8%；拉丁美洲是唯一一個超級富豪人數下降的地區，比前一年少了3.6%。