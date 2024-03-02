主控川普檢察官威利斯偷情失格？法官2周內裁定

喬治亞州富爾頓郡檢察官威利斯能否參與喬州指控前總統川普想推翻2020年該州選舉結果案的審理，該州上訴法院法官麥卡菲將於兩周內裁定。圖為威利斯(左)1日出庭。(歐新社)

喬治亞州富爾頓郡檢察官威利斯(Fani Willis)偷情案結辯舉行後，州上訴法院法官麥卡菲(Scott McAfee) 1日宣布，兩周內將裁定威利斯、其所轄的郡檢察官辦公室是否喪失資格，不得參與喬州 指控前總統川普 欲推翻2020年該州大選結果一案。

華盛頓時報(Washington Times)報導，控、辯雙方進行終辯好幾天，麥卡菲法官諭示，「有幾項命題尚待釐清，自己必須做出幾項事實判決」，才能決定威利斯檢察官、特別檢察官韋德(Nathan Wade)，或者整個威利斯的辦公室是否失格，不得參與喬州控川普案。

法官的判決可能讓喬州控告川普案陷入混亂，但不必然結案。威利斯或其團隊就算失格，全案仍可能轉交另位喬州地區檢察官處理。

本案代表川普與其他被告的律師團1日在終結辯論中，把砲火集中在威利斯與韋德有染；他們主張，威利斯雇用當時還未離婚的韋德，帶頭向川普提訟，當時兩人已在偷情；韋德取得六位數的薪資，讓威利斯財務上撈到好處，部分金錢用在兩人共進大餐、旅遊及郵輪之旅。

川普等被告的律師團指出還有其它利益衝突，例如威利斯有政治野心，有意扳倒川普，還有1月她在亞特蘭大市一處教堂致詞，說有人使盡心力想讓她失格，原因在種族歧視 。

美聯社報導，想讓威利斯失格的律師之一麥克丟苟德(Harold MacDougald)表示，這個個案中，檢方在利益衝突下還行動，「讓全案沾上無法清除的汙漬」、「全案會變成全球笑柄」。

富爾頓郡區檢察官辦公室另一位檢察官亞貝特(Adam Abbate)反對讓威利斯失格，他主張辯方律師未能證明兩人在威利斯雇用韋德之前就已有染，也未能證明威利斯帶頭起訴一干被告有利益衝突。

亞貝特質疑新發現的手機通話紀錄、指稱韋德受雇之前就與威利斯一起過夜並不準確，另駁斥她由雇用韋德而撈到金錢好處不成立。大陪審團建議威利斯起訴39人，威利斯則減到18人，另要求加速審案，說她想由本案取得好處，因此立論效力薄弱。