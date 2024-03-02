主控川普檢察官威利斯偷情失格？法官2周內裁定
喬治亞州富爾頓郡檢察官威利斯(Fani Willis)偷情案結辯舉行後，州上訴法院法官麥卡菲(Scott McAfee) 1日宣布，兩周內將裁定威利斯、其所轄的郡檢察官辦公室是否喪失資格，不得參與喬州指控前總統川普欲推翻2020年該州大選結果一案。
華盛頓時報(Washington Times)報導，控、辯雙方進行終辯好幾天，麥卡菲法官諭示，「有幾項命題尚待釐清，自己必須做出幾項事實判決」，才能決定威利斯檢察官、特別檢察官韋德(Nathan Wade)，或者整個威利斯的辦公室是否失格，不得參與喬州控川普案。
法官的判決可能讓喬州控告川普案陷入混亂，但不必然結案。威利斯或其團隊就算失格，全案仍可能轉交另位喬州地區檢察官處理。
本案代表川普與其他被告的律師團1日在終結辯論中，把砲火集中在威利斯與韋德有染；他們主張，威利斯雇用當時還未離婚的韋德，帶頭向川普提訟，當時兩人已在偷情；韋德取得六位數的薪資，讓威利斯財務上撈到好處，部分金錢用在兩人共進大餐、旅遊及郵輪之旅。
川普等被告的律師團指出還有其它利益衝突，例如威利斯有政治野心，有意扳倒川普，還有1月她在亞特蘭大市一處教堂致詞，說有人使盡心力想讓她失格，原因在種族歧視。
美聯社報導，想讓威利斯失格的律師之一麥克丟苟德(Harold MacDougald)表示，這個個案中，檢方在利益衝突下還行動，「讓全案沾上無法清除的汙漬」、「全案會變成全球笑柄」。
富爾頓郡區檢察官辦公室另一位檢察官亞貝特(Adam Abbate)反對讓威利斯失格，他主張辯方律師未能證明兩人在威利斯雇用韋德之前就已有染，也未能證明威利斯帶頭起訴一干被告有利益衝突。
亞貝特質疑新發現的手機通話紀錄、指稱韋德受雇之前就與威利斯一起過夜並不準確，另駁斥她由雇用韋德而撈到金錢好處不成立。大陪審團建議威利斯起訴39人，威利斯則減到18人，另要求加速審案，說她想由本案取得好處，因此立論效力薄弱。
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