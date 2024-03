川普佛州出庭…「密件門」交鋒 開審日未做裁決

前總統川普遭控卸任後擅自帶走白宮機密文件案,聯邦法院1日召開聽審,大批川普支持者1日前往位於佛州皮爾斯堡的聯邦法庭外力挺川普。(美聯社)

前總統川普 遭控卸任後擅自帶走白宮機密文件案,辯護律師團要求延至11月大選過後才開審,檢方則希望7月就開庭;聯邦法院1日召開聽審(hearing),聆聽兩造陳述後並未做出明確裁示;紐約時報 分析,「密件門」何時進入審訊,對於川普的司法、政治未來都有深遠影響。

對於原訂5月20日開審的安排,佛州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)先前表示,願意針對庭審進程做出某些「合理調整」(reasonable adjustments)。過去幾個月,隨著訴訟案發展峰迴路轉,甘農做出一連串裁決,5月開審的目標已經無法達成。

甘農願意進度拖延多久,則是接下來的觀察重點。1日聽審結束時,甘農未透露何時做出宣布。甘農是川普任期尾聲任命的聯邦法官,川普出席了1日的聽審。

圖為川普的支持者1日前往位於佛州皮爾斯堡的聯邦法庭外力挺川普。

特別檢察官史密斯(Jack Smith)一直主張在大選投票 日之前開審,他29日晚間向法院遞交文件指出,希望開庭日期安排在7月8日。

過去幾個月一直希望推遲到2025年才開審的川普辯護律師團,29日晚間卻突然改口說,願意在8月12日開審。

至於川普辯護律師團改變心意的原因為何,目前尚不清楚,但其中一項可能因素是,律師團想要降低干預選舉案剛好在投票日前夕開審的機會。

最高法院同意受理川普針對干預2020年大選案提出的豁免權保護上訴,4月底將舉行口頭辯論。大法官對川普是否對聯邦刑事起訴具有豁免權做出裁決之前,訴訟程序基本上暫停。

紐約時報分析,從最高法院審理進度看來,川普干預2020年大選案不太可能在今年9月之前開庭。甘農為「密件門」案裁定7月、8月或更晚日期開審,對干預大選案審理進程將造成連帶影響。

就在幾個月前,各界以為川普在2024年大選季節期間,絕大多數時間將花在面對陪審團,忙著為四件刑事起訴官司出庭。但以目前情況看,只有曼哈頓檢察官起訴的「封口費」案訂好明確的3月25日開審日期。川普遭控干預喬州選舉結果案也未敲定何時開審。