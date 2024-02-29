護士為盜取內裝芬太尼 調包點滴致患者染菌亡 死家屬求償1150萬

俄勒岡州 南部一名護士為盜取醫院止痛藥注射劑，將點滴包裝裡的芬太尼(fentanyl)調包為自來水，導致一名65歲患者注射了被調包的點滴後死亡，家屬26日提出過失致死訴訟，求償1150萬元。

「俄勒岡人報」(The Oregonian)報導，位於麥德福(Medford)的艾桑提羅格區域醫學中心(Asante Rogue Regional Medical Center)、護士索菲德(Dani Marie Schofield)均列為被告。

麥德福警方上個月表示，正在調查疑似管制類藥品(controlled substances)遭竊，導致民眾嚴重受害的事件。

芬太尼是人工合成的類鴉片藥物，導致全美藥物濫用危機的主因；但芬太尼是合法醫療用藥，可以為病患減輕疼痛。醫院藥物遭竊問題已經存在多年。

俄勒岡護士委員會(Oregon Board of Nursing)紀錄顯示，索菲德去年11月自願同意護士執照暫時吊銷，等待調查結果。索菲德並未遭到刑事起訴。

報導指出，估計將有30名患者將陸續提告。

根據傑克遜郡巡迴法院(Jackson County Circuit Court)紀錄，病患威爾森(Horace E. Wilson)從梯子摔落而住院，脾臟出血需要開刀切除。醫師發現威爾森手術後莫名高燒、白血球指數爆增，病情急轉直下。檢測 結果顯示，威爾森遭到具有抗藥力的表皮葡萄球菌(Staphylococcus epidermidis)感染，併發多重器官衰竭之後，2022年2月過世。

家屬在訴狀中指出，威爾森的止痛藥點滴遭到調包，原本注射之後應該有鎮靜效果，實際上卻飽受痛苦。