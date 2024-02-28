美國駐中國大使伯恩斯表示，美中是理念之爭，不希望中國主導世界。(截自CBS節目「60分鐘」)

美中關係受矚，美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)日前在美國哥倫比亞廣播公司(CBS)播出的專訪中稱，美中關係是世上最重要、最具競爭性和最危險的關係；中國是一個比當年蘇聯更為強大的競爭對手。他還說，中國欲成為並超越美國的全球主導國家，而美國人不願此事發生，不想生活在中方主導的世界中。

當主持人提及此前伯恩斯曾說過「(中美)離婚不是一種選擇」，伯恩斯解釋，兩國必須共存，這也是兩國關係中最為緊張的部分。他表示，中國是美國最重要的競爭對手，同時也是美國第三大貿易夥伴，這關係到美國75萬個家庭的就業 問題。

伯恩斯在25日播出的CBS新聞節目「60分鐘」專訪表示，美中關係是美國目前在世界上最重要、最具競爭性和最危險的關係，他認為今後十年左右還會持續如此，這不會很快就改變。

他對未來持謹慎態度，因為美中之間根本性的競爭和不信任正在動搖商界信心，並且將兩國的關係推至半個世紀以來的最低點；但要放棄過去幾十年來雙方建立的深厚經濟關係，根本不是選項。

就美中經貿，伯恩斯提到，農業方面中國是美國農產品最大市場。美國出口農產品五分之一都運往中國，去年這一數字為409億美元；美中具有相互競爭的利益，而平衡這些利益是雙邊關係的現實，「我們必須負責任地競爭並維護兩國之間的和平」。

伯恩斯認為，過去一年多以來，中國的空中和海上活動頻率大為提高，旨在威嚇台灣當局，他認為中國最終希望超越美國，成為全球的主導國家；美國不希望這種情況發生，不想生活在一個中方占主導地位的世界。

談及美中競爭與美蘇冷戰的關係時，伯恩斯表示，這次與舊冷戰不同，當時蘇聯的經濟非常薄弱，無法與美國競爭；但中國經濟非常強大，美國面對的「敵手」，是比蘇聯還強大的競爭對手。