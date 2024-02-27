科技富豪庫班：致富之道不在追求熱情、要追著錢跑

億萬富豪庫班說，創業致富之道不在追求熱情，而要追著錢跑。(美聯社)

個人淨資產約62億元的科技富豪庫班(Mark Cuban)接受「財星」(Fortune)雜誌訪問時說，創業致富之道並不是追求熱情(passion)，而是要密切注意金錢流動趨勢，才能建立自己的財富。

庫班對有創業夢想的人提出建議說：「你必須扛起一項使命(mission)，不管你的使命感是什麼。我的使命就是35歲之前要退休 。」

65歲的庫班到現在仍未真正退休，目前擁有美國職業籃球聯盟(NBA)達拉斯小牛隊(Dallas Mavericks)27%股份，在美國廣播公司(ABC)熱門實境節目「創智贏家」(Shark Tank)擔任固定評審；另外，他還錄製「大師課程」(Masterclass)系列講座，為想要創業的企業家新鮮人提供意見。

庫班表示，所有優秀的企業家都必須具備應變能力，才可能成功。他說：「人生是無法預測的，社會與科技隨時都在演進。」

庫班兩年前在播客節目中與賓州 大學(University of Pennsylvania)華頓商學院(Wharton business school)教授葛蘭特(Adam Grant)對談時說，沒有過著「財務獨立，提早退休」(Financial Independence, Retire Early, FIRE)生活的主要原因是個性過於好強。他說，25歲時一心一意追求FIRE目標想要提早退休，但後來隨著事業蒸蒸日上，想要追求權力的興趣開始超過賺錢慾望。

他說，每個企業家內心深處都想成為顛覆產業、帶動革新的那個人，但他卻納悶「還有什麼是比這樣更棒的呢？」

庫班在2021年推出旨在降低處方藥品價格的網路藥局 Cost Plus Drugs，創立宗旨並不是為了賺錢。他對葛蘭特說，成立網路藥局的目的是希望以直接手段為推動社會改變發揮正面影響。

他說，如果25歲就創辦網路藥局然後把公司賣掉，當時肯定把注意力全部放在爭取併購能夠創造的獲利，但現在利潤空間對於日常生活已不會產生任何改變，「我的決策過程因此變得完全不一樣了」。