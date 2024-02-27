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矽谷最熱門雇主 輝達半數員工年薪破22.8萬

記者顏伶如／綜合報導
輝達是矽谷最熱門的雇主，半數員工年薪超過22萬8000元。圖為該公司華裔執行長黃仁勳。(路透)
輝達是矽谷最熱門的雇主，半數員工年薪超過22萬8000元。圖為該公司華裔執行長黃仁勳。(路透)

華爾街日報26日報導，人工智慧晶片大廠輝達(Nvidia)市值飆升，在公司內部與外部都造就不少新興百萬富翁，如今輝達成為科技人才最嚮往前往效力的企業，半數輝達員工2023年年薪逾22萬8000元。

報導指出，位於加州聖塔克拉拉(Santa Clara)輝達園區已經成為矽谷最熱門的雇主，人力仲介公司「阿提卡斯成長夥伴」(Atticus Growth Partners)負責人凱斯比喻說，現在的輝達就像2014年時的臉書(Facebook)。

科技業員工經常使用的匿名討論平台Blind上，輝達創辦人兼執行長黃仁勳(Jensen Huang)表現獲得員工給予96%滿意度。

相較於旗下產品每天都獲得數百萬消費者使用的知名科技大廠，例如蘋果公司(Apple)、特斯拉(Tesla)，臉書母公司Meta Platforms、谷歌(Google)，輝達原本並不是家喻戶曉的品牌，自稱「輝達人」(Nvidians)的3萬名員工幾乎個個身懷絕技，懂得某些市場上不容易找到的工程專長與工作熱忱。

輝達是矽谷最熱門的雇主，半數員工年薪超過22萬8000元。圖為該公司在加州聖塔克...
輝達是矽谷最熱門的雇主，半數員工年薪超過22萬8000元。圖為該公司在加州聖塔克拉拉的總部。(路透)

報導指出，已經離職的前任員工普拉提赫爾(Debparna Pratiher)形容，輝達的企業文化吸引了許多低調、謙遜的人才，但同時卻有著極高的工作熱忱。普拉提赫爾在輝達擔任產品經理兩年之後，自行創業成立軟體公司。

離職之後自行創業的前員工說，輝達多年來靠著維持初創產業的衝勁締造成長，新進的年輕員工被授予重要專案，承擔實際的責任，害怕失去人工智慧(AI)龍頭地位的危機感，讓員工戰戰兢兢不斷追求創新。

2020年加入輝達，2022年離職並創立軟體公司的前資深軟體工程師齊薛爾(Aman Kishore)說，在輝達工作壓力很大，因為必須完成目標把事情做好，不少離職員工後來又紛紛回流，改在其他部門工作。

輝達 臉書 人工智慧

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