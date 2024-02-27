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加州旅館歌詞手稿案開審 「老鷹」主唱遺憾曾召妓吸毒

編譯俞仲慈／綜合26日電
搖滾天團「老鷹合唱團」 創始成員唐亨利，26日在紐約市曼哈頓的紐約州法院出庭。(美聯社)
搖滾天團「老鷹合唱團」 創始成員唐亨利，26日在紐約市曼哈頓的紐約州法院出庭。(美聯社)

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，搖滾天團「老鷹合唱團」(Eagles)「加州旅館」(Hotel California)專輯手稿失竊案，意外扯出創始成員唐亨利(Don Henley)1980年召妓和吸毒的醜聞，唐亨利至今懊悔不已。

唐亨利(Don Henley)26日在紐約法院作證時，公開一段不光彩的往事，唐亨利表示，1980年11月某晚，因為「想要擺脫樂團解散而陷入憂鬱情緒」，於是找來一名性工作者到家服務，他說：「我想忘記樂團發生的一切，但我做了錯誤決定，至今依然深感遺憾，我飽受煎熬44年，今天在法庭上，我仍然飽受這個糟糕決定的煎熬。」

正如1991年唐亨利接受「GQ」雜誌採訪的內容一樣，他重申直到被捕後，才知道女子的實際年齡僅16歲，並強調並未與對方發生性關係，他說：「我不記得確實細節，但我知道沒有性行為。」

76歲的唐亨利回憶當時表示，兩人一起吸食古柯鹼，談論樂隊解散與女方家務事，一聊數個小時，沒想到女子突然身體不適，唐亨利打電話給救護人員，經過檢查後，發現女子沒有大礙，隨後就離開，但因為女子當時全身赤裸，救護人員察覺有異而向警方報案。

於是就在女子即將離開唐亨利住所前，警方趕到現場，並在唐亨利洛杉磯家中查獲古柯鹼、安眠藥和大麻等違禁藥品，並將唐亨利逮捕。

1981年，唐亨利被控犯下協助未成年人犯罪的輕罪，最後被判緩刑、繳納2500元罰鍰並接受毒品勒戒教育。

此次，唐亨利以證人身分出庭，是因為老鷹合唱團1976年「加州旅館」專輯80多頁的歌詞手稿，從他南加州家中倉庫失竊後，輾轉數十年竟出現在紐約拍賣會，三人涉案，被紐約市曼哈頓檢方指控在無授權情況下，共謀出售手稿獲利。

被告三人分別是：善本經銷商霍洛維茲(Glenn Horowitz)、前搖滾名人堂館長英奇亞迪(Craig Inciardi)和收藏品經銷商柯辛斯基(Edward Kosinski)。他們並未被指控實際竊取文件，但檢察官仍須確定這些文件遭竊。三人均稱無罪。全案26日在紐約州法院開審。 在買家以及執法單位謊報他們取得的方式。 

加州 紐約市 紐約州

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