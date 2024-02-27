趙安吉落水逾1小時才被拉出 德州牧場在其夫與公司名下
針對福茂集團董事長兼執行長趙安吉(Angela Chao)之死，德州布蘭科郡警長辦公室(Blanco County Sheriff's Office)24日的一份最新報告稱，經過努力搶救，趙安吉落水一個多小時後，當地警長、消防員以及其他救援者，才從德州中部一處牧場的池塘內，奮力將她從水中拉出，雖積極搶救仍不治。
而之前自媒體瘋傳出事牧場為趙安吉大姊趙小蘭之夫婿、參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)所有，從最新報告顯示，牧場極可能是趙安吉的丈夫布雷耶(Jim Breyer)持有。
這份由布蘭科郡緊急服務第二區一名消防員撰寫長達三頁的報告，經「奧斯汀美國州民報」(Austin American-Statesman)依據「德州公共信息法」(Texas Public Information Act)提出要求後公開。
之前布蘭科郡警長辦公室僅發布了一份簡短聲明，稱該事件是「不幸的意外」，一再拒絕公布導致趙安吉死亡的詳細情況，在現場宣布趙安吉死亡的該郡官員(county justice of the peace)也對媒體多次詢問未做回應。
此次公開的三頁報告中描述，2月11日午夜前，警長辦公室人員趕到強森市(Johnson City)施奈德巷101號(101 Schneider Lane)，進行一起可能的水上救援事件。
報導指，公共紀錄顯示，這處房產歸一家信託公司所有，該信託公司與趙安吉的丈夫布雷耶名下一家投資與公共股權公司在芝加哥的地址相同。
報告顯示，布蘭科郡急救中心負責人說，總部位於布蘭科市的第二消防隊在接到電話後的27分鐘，即約凌晨12時30分趕到現場，當時一些救援人員已經在場，包括來自該郡第一消防隊的醫護人員，這批人員在接到電話後的九分鐘就抵達牧場。
警察以及救護人員接著站上他們相信是淹沒在水中的車上，試圖接近車內的可能受害者，警官彭修恩(Royce Penshorn)在報告中寫道，一名急救人員告訴他，有輛車「完全沉沒」，車裡有一個人。
在此同時，池塘邊有一個兩人小組尋找其他受害者，但經過搜索，沒有發現任何其他受害者。救援人員並在現場安裝了照明設備。當額外的急救小組趕到時，警員仍在水裡試圖救出趙安吉。
彭修恩在報告中說，一輛拖車也來了，試圖將該部淹水車拖出來，但拖車的鏈條不夠長，無法從池塘的岸邊拉到淹水車。
報告稱，兩名警察後來站在被淹沒的車輛上，要求用工具打破車窗，一名急救人員以及一名消防員因此帶著工具進入車內，他們使用了「多種工具」進入車內，這些工具包括一根長尖鉤(Pike Pole)、一根消防員用來強行進入的多用途工具撬棒(Halligan)。
急救中心負責人奧克利(Benjamin Oakley)說，救援人員在凌晨12時56分，將受害者從車中拉出來，急救人員對她進行43分鐘的「進階生命支持」(advanced life support)搶救，試圖使她甦醒。
不過，趙安吉後來被宣布當場死亡。德州布蘭科郡警長辦公室在案發後曾宣布這是「不幸意外」(unfortunate accident)。
報告稱，沒有派潛水隊到牧場，奧克利說，布蘭科郡的應急機構沒有潛水隊，因此在需要時，只能依靠臨近的海斯郡(Hays county)、特拉為斯郡(Travis county)的潛水隊支援，他說，這些潛水隊的任務通常是打撈屍體，而不是救援。
根據布郡的網站，布蘭科郡的急救人員包括全職及志願消防員、醫護人員，他們為大片農村地區、小城鎮、學校、公園、狩獵區及高速公路提供服務，他們的服務範圍廣達數百平方哩。
詳細報告連結：https://www.documentcloud.org/documents/24439904-2401912
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