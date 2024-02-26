私營監獄獲利隨無證移民激增 9成拘留者往這送

無證移民暴增，私營監獄集團利潤也激增。圖為華盛頓州一處私人監獄。(路透)

無證移民 數量激增，為德州 邊境附近的「監獄 行業」帶來可觀利潤。批評者認為，德州邊境移民數量激增後，GEO集團(GEO Group)這樣的私營監獄公司獲利大增，已引發道德擔憂。

根據聯邦海關及邊境保護局(CBP)數據，聯邦人員去年在南部邊境遭遇約250萬無證移民，其中尤以德州的無證移民拘留數量領先全國。根據交易記錄存取資訊交換所(TRAC)數據，截至去年12月，德州每天被拘留移民人數多達1萬4070人。

這些無證移民通常會被安置在GEO集團等私營拘留中心；GEO集團在全美擁有並經營100多個處理中心、拘留中心和監獄。

美國公民自由聯盟(ACLU)去年8月發布的報告發現，逾90%聯邦移民及海關執法局(ICE)拘留者是被安置在私人實體營運的設施中。

新聞周刊(Newsweek)報導，USASpending.gov紀錄顯示，聯邦政府去年向GEO集團授予總計6億370萬元資金，其中73.7%的資金(4億4495萬元)來自ICE。

GEO集團向投資人報告，2023年總收入為24億1000萬元，利潤為1億1380萬元，「公司在2023年實現強勁營運和財務業績，是公司40年來業績第二高的一年。 」GEO集團2022年收入為23億8000萬元，預計2024年收入可望達到24億元。

ACLU表示，私營監獄公司收入增加，但私人經營設施內的條件惡劣和濫權情況也增加，醫療疏忽事件持續存在，其中，GEO集團旗下的處理中心曾發生移民死亡事件及其他形式的虐待事件，這些事件已引發人權擔憂。