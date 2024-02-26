我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

喬大校園女生遇害 前年獲釋無證客幹的 校警：機會犯罪

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合報導
女學生萊利22日清晨在喬治亞大學校園內跑步遇害。(美聯社)
女學生萊利22日清晨在喬治亞大學校園內跑步遇害。(美聯社)

喬治亞大學雅典市(Athens)校園女學生命案的落網兇嫌是26歲無證移民荷西‧伊巴拉(Jose Antonio Ibarra)，他2022年非法入境美國後，因拘留設施空間不足被邊境巡邏隊釋放；此外，荷西29歲的哥哥狄亞戈‧伊巴拉(Diego Ibarra)也因持有偽造綠卡遭逮捕。

22歲女學生萊利(Laken Hope Riley)22日清晨在校園內跑步遇害，屍體在中午被人發現。住在附近公寓社區的伊巴拉23日被捕。

伊巴拉來自委內瑞拉，2022年9月越境進入德州艾爾帕索(El Paso)，因邊境巡邏隊沒有足夠設施拘留所有移民，伊巴拉獲釋入境。

伊巴拉已被控犯下惡意謀殺、重罪謀殺、嚴重毆打、非法監禁和綁架亡等罪名，他過去沒有明顯暴力史。

喬大校警隊長克拉克(Jeff Clark)稱這起謀殺案是「機會犯罪」，證據顯示被告單獨行動，伊巴拉根本不認識萊利。

克拉克23日晚上表示，警方搜查伊巴拉在雅典市的公寓，證據顯示他是單獨行動。

喬大校方表示，萊利2023年自該校畢業後，就讀奧古斯塔大學護理項目，該項目在雅典設有校區。萊利22日中午12時30分左右，被發現死亡，陳屍在赫里克湖(Lake Herrick)後方樹林。

萊利遭謀殺消息傳出同日，眾院議長強生(Mike Johnson)猛烈抨擊拜登總統上任後，等到已有數百萬非法移民湧入美國，才終於採取行政行動打擊非法移民。

另據檢方辦公室表示，荷西29歲的哥哥狄亞戈同日走在街上，因符合警方的嫌犯描繪而落網，他被控持偽造綠卡。

檢方表示，狄亞戈去年4月在德州艾爾帕索應對邊境官員，他符合快速驅逐的資格，但宣稱「惟恐返回委內瑞拉」，後來基於等待庇護申請而獲釋。

26歲的無證移民荷西‧伊巴拉2022年非法入境美國後被釋放；他涉嫌殺害喬治亞大學...
26歲的無證移民荷西‧伊巴拉2022年非法入境美國後被釋放；他涉嫌殺害喬治亞大學22歲的女學生萊利。(美聯社)

非法移民 德州 綠卡

上一則

私營監獄獲利隨無證移民激增 9成拘留者往這送

下一則

拒付官司費 RNC擬先切割川普 提名後再合作

延伸閱讀

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
泰國前總理塔信獲釋 搭車離開警察醫院 頸部戴固定護具

泰國前總理塔信獲釋 搭車離開警察醫院 頸部戴固定護具
泰國前總理戴克辛涉貪服刑不到1年 2月18日提早獲釋

泰國前總理戴克辛涉貪服刑不到1年 2月18日提早獲釋
全球去年99記者遇害 77人命喪以哈戰爭

全球去年99記者遇害 77人命喪以哈戰爭

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
4月1日起將調漲入籍規費及綠卡費用。（美聯社）

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

2024-02-21 04:44
專家預估，台海一旦爆發戰爭，將導致兩岸人口都面臨雪崩危機。（新華社）

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

2024-02-21 17:15
外界相當期待川普的副手人選。（歐新社）

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

2024-02-23 09:49
選擇適當的橄欖油並注意其新鮮度對於獲得最大的健康益處至關重要。（Pexels）

快看世界／橄欖油健康 但大多數人不知道如何挑選

2024-02-23 17:02
與中國政府關係密切的安洵信息公司，疑遭自家人洩密，將海外網攻的手法曝光，包括台灣、英國、北約等都曾遭其滲透。（美聯社）

上海安洵機密外洩 中國駭客網攻內幕曝光

2024-02-22 01:30

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示