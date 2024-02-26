喬大校園女生遇害 前年獲釋無證客幹的 校警：機會犯罪

女學生萊利22日清晨在喬治亞大學校園內跑步遇害。(美聯社)

喬治亞大學雅典市(Athens)校園女學生命案的落網兇嫌是26歲無證移民荷西‧伊巴拉(Jose Antonio Ibarra)，他2022年非法入境美國後，因拘留設施空間不足被邊境巡邏隊釋放；此外，荷西29歲的哥哥狄亞戈‧伊巴拉(Diego Ibarra)也因持有偽造綠卡 遭逮捕。

22歲女學生萊利(Laken Hope Riley)22日清晨在校園內跑步遇害，屍體在中午被人發現。住在附近公寓社區的伊巴拉23日被捕。

伊巴拉來自委內瑞拉，2022年9月越境進入德州 艾爾帕索(El Paso)，因邊境巡邏隊沒有足夠設施拘留所有移民，伊巴拉獲釋入境。

伊巴拉已被控犯下惡意謀殺、重罪謀殺、嚴重毆打、非法監禁和綁架亡等罪名，他過去沒有明顯暴力史。

喬大校警隊長克拉克(Jeff Clark)稱這起謀殺案是「機會犯罪」，證據顯示被告單獨行動，伊巴拉根本不認識萊利。

克拉克23日晚上表示，警方搜查伊巴拉在雅典市的公寓，證據顯示他是單獨行動。

喬大校方表示，萊利2023年自該校畢業後，就讀奧古斯塔大學護理項目，該項目在雅典設有校區。萊利22日中午12時30分左右，被發現死亡，陳屍在赫里克湖(Lake Herrick)後方樹林。

萊利遭謀殺消息傳出同日，眾院議長強生(Mike Johnson)猛烈抨擊拜登總統上任後，等到已有數百萬非法移民 湧入美國，才終於採取行政行動打擊非法移民。

另據檢方辦公室表示，荷西29歲的哥哥狄亞戈同日走在街上，因符合警方的嫌犯描繪而落網，他被控持偽造綠卡。