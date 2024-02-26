無證客不畏泥路與毒梟 亞利桑納土桑段4個月逮25萬人

亞利桑納州土桑邊界，許多無證移民非法穿越入境，2024會計年度前四個月已逮捕逾25萬人。(美聯社)

邊界巡邏隊(Border Patrol)指出，全球各地的無證移民 來到南方邊界，由亞利桑納州土桑(Tucson)地段跨界入美者最多，2024會計年度前四個月由該段已逮捕逾25萬人；但無證客 依然前來，每天有數百甚至數千人由土桑段越界，那些人經常求助人口走私集團。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)25日報導，聯邦數據指出，雖說非法穿越邊界進入德州去年以來人數減少，但是穿越土桑及聖地牙哥(San Diego)兩段邊界的無證客依然很多。

由土桑段穿越的無證客有兩種：第一種會向邊巡隊幹員投降，經常是想尋求美國庇護，第二種則不想被逮捕，偷偷潛入。因為該區域地處偏遠，第一種人經常進入美國後，等待及步行數小時，才找到邊巡隊。碰到這類案例，美國志工的協助經常有救命功效。

亞利桑納州土桑邊界，許多無證移民穿越入境，2024會計年度前四個月已逮捕逾25萬人。去年8月一名兒童跟著母親非法入境。(美聯社)

土桑段邊界牆建築經過的地貌，有陡削山坡、泥路、牛群、仙人掌及沙漠灌木叢；牆體有破口或被鑿破之處。邊界牆綿延數里，此外還有凶狠的墨西哥 毒梟，地形又詭譎，氣溫極高，但無證客沒被嚇倒。

最接近土桑段邊界的美國人社區是賽薩伯(Sasabe)小村落，據人口普查局指出只有51名居民。該地另有官方的合法出入口站，便利來往墨西哥，以及幾處寒酸的住房、一處郵局，還有一家在賣墨西哥捲餅、牛仔帽及紀念品的商店。有種紀念品是T恤，上頭印有一個很多新來者可能會自問的問題：「見鬼的賽薩伯在哪裡？」

無證客跋涉前來，會看到構工團隊在修補天然侵蝕或被蛇頭破壞的邊界缺口，還有「前輩們」丟棄的毛毯、衣物等隨身財物，還有志工設置的飲水站，盼望能在無情的沙漠阻止悲劇。

亞利桑納州土桑邊界，許多無證移民非法穿越入境，2024會計年度前四個月已逮捕逾25萬人。(美聯社)

最近有一天，一名來自厄瓜多的移民女性瑪麗亞在穿越邊境前被一顆子彈劃傷，志工們為她做基本醫療照顧；瑪麗亞表示，一群武裝男子，看來是毒梟成員，向載運她以及其他無證客的車輛開槍，她中彈流了很多血。